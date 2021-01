GNTM 2021: Kandidatin Maria ist gehörlos!

Bei “Germany’s next Topmodel” könnten die Kandidatinnen in der neuen Staffel kaum unterschiedlicher sein. Mit Maria (20) aus Flensburg wird auch erstmals eine gehörlose Teilnehmerin in der Show dabei sein.

Maria gehört zu den besten 31 Kandidatinnen bei GNTM. Die 21-Jährige ist Buchbinderin und hat schon als kleines Kind von einer Karriere als Model geträumt – der Traum könnte nun für die Beauty mit ihrer Teilnahme in der ProSieben-Show in Erfüllung gehen. Sie beschreibt sich selber als mutig und neugierig. Ihre Freizeit verbringt Maria vor allem mit ihrer Familie und Freunden. Sie geht auch gerne shoppen oder reist sehr viel. Die 21-Jährige ist außerdem ein riesiger Fan von Justin Bieber – den Sänger würde sie gerne mal persönlich kennenlernen.

Maria ist seit ihrer Geburt gehörlos

Maria hat ein Handyicap: Sie ist gehörlos! Doch sie will anderen Mädels zeigen: Auch mit der Gehörlosigkeit kann man sich Träume erfüllen. “Ich möchte #GNTM 2021 werden, weil ich den Leuten zeigen möchte, dass ich trotz meiner Gehörlosigkeit diesen Traum leben kann. Seitdem ich klein bin, habe ich Interesse am Modeln und wollte schon immer meine Erfahrungen in diesem Bereich sammeln”, erzählt Maria im Interview mit ProSieben.

“Bisher waren immer ausschließlich Hörende bei ‚Topmodel‘ dabei und ich habe irgendwie das Gefühl: Da fehlt eine gehörlose Teilnehmerin“, erzählt Maria in einem Vorstellungsvideo. In den Clip, welcher vorab veröffentlicht wurde, verrät sie weiter: “Meine gesamte Familie ist gehörlos. Meine Schwester, meine Eltern, Tante, Onkel, Cousine – schon in der dritten Generation.” Ihr Freund hat auch bereits die Gebärdensprache und begleitet sie zu GNTM. Maria freut sich riesig auf die Herausforderung: “Ich habe ein Fingeralphabet in Gebärdensprache mitgebracht. Falls die anderen Kandidatinnen Interesse haben, ein bisschen was zu lernen, kann ich das dann herzeigen.” Ob die 21-Jährige aus Flensburg wirklich Heidi Klum überzeugen kann? Die neue Staffel von “Germany’s next Topmodel” zeigt ProSieben ab dem 4. Februar 2021 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2021: Das sind die Kandidatinnen!