Gil Ofarim: „Keine Spur von Reue“ – Neues Dschungelcamp-Interview bringt Fans auf die Palme

Die Teilnahme von Gil Ofarim bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sorgt weiterhin für hitzige Debatten. Ein neues Interview bringt die Fans auf die Barrikaden.

Gil Ofarim (43) war als Musiker erfolgreich – bis zu dem Moment, als der Antisemitismus-Skandal im Jahr 2021 folgte. Er behauptete damals, in einem Leipziger Hotel von einem Mitarbeiter antisemitisch diskriminiert worden zu sein. Später stellte sich heraus: Diese Geschichte hat Gil Ofarim erfunden und legte ein Geständnis ab. Nun kehrt er wieder auf die öffentliche Bühne zurück und hofft im Dschungelcamp auf einen Neuanfang.

„Fragen dazu sind in unserem Interview seitens des Managements verboten“

Ein neues RTL-Interview zum Dschungelcamp sorgt jedoch für Wirbel und bringt die Fans regelrecht auf die Palme. Über die Antisemitismus-Lüge wollte Gil Ofarim nämlich nicht sprechen. „Fragen dazu sind in unserem Interview seitens des Managements verboten“, erklärte eine Reporterin.

Gil Ofarim erklärte stattdessen: „Ich bin Musiker und Schauspieler und über mein Privatleben rede ich sowieso nicht gerne. […] Ich würde mir wünschen, dass man feststellt, dass irgendwas da nicht ganz so stimmt mit dem Typen, der da ist und das, was über den Typen geschrieben steht. Das sind irgendwie zwei verschiedene Dinge.“

Er hofft, dass er die Vorurteile im Dschungelcamp aus der Welt schaffen kann: „Was ich mir wünschen würde, ist, dass sich die Zuschauer über den Typ, über den so viel geschrieben wird, der selbst gar nicht so viel gesagt hat, ein eigenes Bild machen können und nicht darüber, was irgendwelche Leute schreiben. […] Ich bin dabei, ich freue mich.“ Und weiter: „Ich möchte als Musiker wieder unterwegs sein können. Wenn ich zurückkomme, werde ich das wieder sehr, sehr vertiefen.“

„Ich habe das Interview gesehen und empfand ihn als ziemlich arrogant“

Das Interview sorgt bei den Zuschauern für teils heftige Kritik. Der bekannte YouTuber „Mr. Trash TV“ veröffentlichte einen Clip und kritisierte Gil Ofarim, den Davidstern-Skandal totschweigen zu wollen. Seine Follower sehen das in den Kommentaren ähnlich: „Dieser Mensch ist so unfassbar scheinheilig und verlogen und mit jedem Interview wird es schlimmer. Das Einzige, was dem wirklich leidtut, ist doch, dass er überführt wurde“, heißt es in einem Kommentar.

„Ich habe das Interview gesehen und empfand ihn als ziemlich arrogant – keine Spur von Reue“, so ein anderer Follower. Ein weiterer User findet ebenfalls deutliche Worte: „Der hat ja null Demut. Der will Werbung für seine Musik machen und denkt, die Leute sind so blöde und rufen ‚Hurra‘. Ich weiß nicht, ob der das wirklich nicht schnallt oder ob dem irgendein Gel fehlt, welches für Empathie steht. Furchtbar.“

Hardy Krüger will sich Gil Ofarim im Dschungelcamp vorknöpfen

Auch, wenn Gil Ofarim am liebsten über den Antisemitismus-Skandal schweigen will – er wird sich dem Thema im Dschungelcamp stellen müssen. Denn einige Kandidaten wie Hardy Krüger jr. (57) haben bereits angekündigt, ihn darauf ansprechen zu wollen – und erhoffen sich eindeutige Antworten.

„Dieses Thema wird unweigerlich natürlich auch im Dschungel sicherlich diskutiert werden“, sagt Hardy Krüger jr. im RTL-Interview. Er wolle Gil Ofarim einige Fragen stellen und erwarte „einfach auch eine ehrliche Antwort“. Auch Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) äußerte sich in einem „Bild“-Interview kritisch über Gil Ofarim und findet es „ganz übel“, dass er damals gelogen hat.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.