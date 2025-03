Gewalt-Eklat bei „Promis unter Palmen“? Die Produktion muss eingreifen

Ein Streit zwischen Lotto-Millionär Chico und Kim Virginia eskaliert bei „Promis unter Palmen“ völlig. Die 29-Jährige fordert sogar, dass er das TV-Format verlässt. Dann muss sogar die Produktion eingreifen.

Am thailändischen Traumstrand könnte alles so harmonisch sein. Sogar Yvonne Woelke und Iris Klein führen bei „Promis unter Palmen“ einige Gespräche. Lotto-Millionär Chico bemerkt daraufhin: „Seht ihr, so kann man doch auch miteinander umgehen.“ Darauf reagiert Kim Virginia Hartung: „Ja, beleidigt euch ruhig!“

Das nutzt Chico direkt aus, um gegen Kim Virginia zu schießen: „Guck mal, wie alt die ist! Guck mal, wie sie aussieht. Du siehst jetzt nicht besonders gut aus.“ Nach dem Kommentar kippt die Stimmung bei der 29-Jährigen – daraufhin entschuldigt sich Chico und gibt ihr einen leichten Klaps auf die Wange.

„Hast du mir gerade auf die Schnauze gehauen?“, fragt Kim Virgina völlig fassungslos. Chico erwidert darauf, dass er nur Spaß gemacht habe. Für Kim Virginia ist damit jedoch eine Grenze überschritten. „Du Hundesohn! Dafür sollst du rausfliegen!“, meint sie wütend.

„Chico hat mir gerade ins Gesicht geschlagen. Und ich möchte, dass er geht!“

Dann fordert Kim Virgina von der Produktion, dass Chico das TV-Format verlässt. „Chico hat mir gerade ins Gesicht geschlagen. Und ich möchte, dass er geht!“, meint sie im Sprechzimmer. Chico selbst versteht die Welt nicht mehr: „Als ob ich sie geschlagen hätte. Die schiebt voll die Filme.“

Die Produktion schaltet eine Juristin ein

Die Produktion sichtet die Aufnahmen und schaltet sogar eine Juristin ein. „Ich habe mir das von dir zugesandte Material angesehen und weder ein zivil- noch strafrechtlich relevantes Verhalten erkennen können“, heißt es danach in einem Statement. Das bedeutet: Chico darf bei „Promis unter Palmen“ bleiben. Die Produktion ermahnt jedoch die Kandidaten und fordert einen respektvollen Umgang.

Das sagt Chico zu den Vorwürfen

Die Dreharbeiten liegen bereits einige Monate zurück. Heute erklärt Chico in der Bild-Zeitung: „Ich kann sie überhaupt nicht verstehen. Das war nur Spaß und sie wollte Drama machen. Ich habe Respekt vor Frauen und würde niemals eine schlagen. Frauen sind Sonnenscheine in dieser Welt, aber sie ist unterste Schublade.“ Statt des Lotto-Millionärs muss am Ende Kim Virginia die TV-Show „Promis unter Palmen“ verlassen.

SAT.1 zeigt „Promis unter Palmen“ immer montags um 20.15 Uhr.