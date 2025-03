„Ganz grauenhaft“: Kritik am Outfit von „Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden! Victoria Swarovski begrüßte die Zuschauer am Freitag zur fünften Live-Show von „Let’s Dance“. Ihr Outfit sorgt seitdem für viel Kritik im Netz.

In der fünften Live-Show von „Let’s Dance“ mussten die zehn verbliebenen Promis ihr Können auf dem Tanzparkett beweisen. Doch diesmal zog vor allem Moderatorin Victoria Swarovski die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich. Denn ihr Outfit sorgte für viel Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken.

Die Moderatorin trug eine braune Kombination aus einem hautengen Oberteil und langem asymmetrischem Seidenrock. Besonders ihre Hüfte lag an der einen Seiten frei, dass viel Haut zu sehen war. Die Zuschauer waren irritiert von dem Style und kritisierten das Outfit der 31-Jährigen.

„Ich hab mal ne Frage? Was hat die Swarovski an? Soll das ein Kleid sein oder ist das ein Badeanzug mit nem Rock?“, fragte eine Zuschauerin im Netz. Ein weiterer User hat eine ganz andere Idee: „Vielleicht ist ihr geplantes Kleid kurzfristig kaputtgegangen? Glamour hat der Body mit dem Tuch (für mich) leider nicht. Sehr schade, da mir Stil sonst mega gefällt. Nicht von Anfang an, aber seit der letzten Staffel sieht sie immer top aus.“

Fans kritisieren Look: „Ihr schlimmstes Kleid“

Ein weiterer Fan von „Let’s Dance“ wird noch deutlicher: „Sie ist entweder nicht vollständig bekleidet oder nicht vollständig ausgezogen. Ihr schlimmstes Kleid.“ In einem anderen Kommentar fasst ein User mit zwei kurzen Worten den Look zusammen: „Ganz grauenhaft.“ Ein anderer stimmte zu: „Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es sieht irgendwie ‚unfertig‘ aus.“ Der Look erinnerte einige Zuschauer an einen Badeanzug: „Das Outfit erinnert mich an einen Vorhang, den man sich schnell über einen Badeanzug gebunden hat.“

Auf ihrem eigenen Instagram-Kanal zeigt sich ein anderes Bild. Denn dort wird Victoria Swarovski mit Komplimenten überschüttet: „Du siehst umwerfend aus“ oder „Ich bin komplett verliebt in diesen Look“ schwärmen die User. Victoria Swarovski gehört seit fast zehn Jahren zu „Let’s Dance“ – davor nahm sie selbst als Kandidatin an der Show teil und hat diese gemeinsam mit Profipartner Erich Klann als Siegerin verlassen.

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ am Freitag um 20.15 Uhr.