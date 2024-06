Fußball-EM 2024: Terrorverdacht! Fanzone am Bundestag kurzzeitig gesperrt

Alarm kurz vor dem ersten Spiel zwischen Deutschland und Schottland im Berliner Regierungsviertel! Die Fanzone am Bundestag musste kurzzeitig gesperrt werden – wegen Terrorverdacht. Mittlerweile hat die Polizei wieder Entwarnung gegeben. KUKKSI ist vor Ort.

Die Fanzone am Bundestag musste kurzzeitig am Freitagabend geräumt werden. Grund dafür war ein verdächtiger Rucksack. Was genau darin war, ist nicht bekannt. Und auch, ob gegen ihn ermittelt wird, ist unklar.

Fanzone wegen Terrorverdacht kurzzeitig geschlossen

Ein Sprengstoffhund der Landespolizei, Kriminaltechniker und Entschärfer rückten an, um den Rucksack zu untersuchen. Die Eingänge wurden geschlossen. Auf die Fanmeile am Brandenburger Tor hatte das keinen Einfluss – auch hier ist die Polizei sehr präsent. „Wenn am Ende nichts ist, war es lieber einmal zu viel geräumt als zu wenig“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Freitagabend.

Polizei gibt Entwarnung

Mittlerweile ist die Fanzone am Bundestag wieder freigegeben. „Der Inhalt des Rucksacks enthielt keine gefährlichen Gegenstände“, erklärte eine Polizeisprecherin auf KUKKSI-Nachfrage. Die Fanzone am Bundestag wurde daher wieder geöffnet.