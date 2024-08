„Für mich kennt Liebe keine Grenzen“: So läuft das Kennenlernen für die Bachelorette

Es geht wieder los: RTL zeigt eine neue Staffel von „Die Bachelorette“. 20 Singles buhlen in der RTL-Show um Stella Stegmann. Das gab es noch nie in der Kuppelshow: Die Beauty steht auf Männer UND Frauen.

Auf ins Liebesabenteuer Bachelorette – das es SO noch nie gegeben hat: „Ich bin die erste Bachelorette, die nicht nur Männer datet, sondern auch Frauen daten darf“, freut sich Stella Stegmann. Für die bisexuelle Münchnerin spielt es keine Rolle, ob sie ihr Herz am Ende an einen Mann oder eine Frau verschenkt: „Das ist genau die Richtung, die ich nach außen tragen möchte: dass es vollkommen ok ist, wenn man bi ist. Dass es auch nicht nur eine Phase ist, sondern dass ich einfach Menschen liebe.“ 20 Singles kämpfen in Thailand um die begehrte letzte Rose. Und auch das ist neu: Einige von ihnen schickt Stella schon vor der ersten Nacht der Rosen wieder nach Hause.

Auf einem Steg im Wasser nimmt die Bachelorette die ersten drei Männer, die per Jet Ski direkt auf sie zusteuern, in Empfang. Bei Stella ist die Vorfreude groß – bis ihr Blick auf die Vase mit zwei Rosen fällt. Ihr wird klar: Gleich zu Beginn muss sie die erste Entscheidung treffen. Für wen ist das Abenteuer schon wieder vorbei, ehe es richtig angefangen hat? Und tatsächlich bleibt das nicht der einzige vorzeitige Abschied. Per Tuk Tuk geht es quer durch Phuket, unterwegs trifft die 26-Jährige auf vier weitere Männer, von denen nur drei die Villa beziehen dürfen. Bei einer weiteren Entscheidung ist die hübschen Brünette allein auf ihre Sinne angewiesen. Mit verbundenen Augen muss sie über die weitere Liebesreise von Peter, Aaron, Ferry und Max entscheiden: Wen kann sie gut riechen? Wer fühlt sich am besten an? Wessen Stimme mag sie besonders?

In der Single-Villa herrscht Rätselraten

Derweil herrscht in der Single-Villa Rätselraten um ein weiteres, abgeschlossenes Zimmer. Noch mehr Konkurrenz? Oder doch ein paar Frauen, die den Männern einheizen? Als tatsächlich fünf Ladys auf Quads am Strand angefahren kommen, ist die Euphorie zunächst groß. Doch zu früh freuen sollten sich die Männer nicht, denn: Auch Emma, Aysun, Luna, Leila und Akosua ziehen in dem Kampf um das Herz der Bachelorette – und sind damit knallharte Konkurrenz.

Die Bachelorette freut sich sehr auf ihr bevorstehendes Liebesabenteuer und ist mehr als gespannt, welchen Plan Amor für sie vorgesehen hat. Nach fünf Beziehungen, in denen sie verschiedene Konzepte wie klassische Monogamie, aber auch poly für sich getestet hat, sagt Stella heute: „Ich hab, glaub ich, noch nicht so die Beziehungsform für mich gefunden“. Und weiter: „Ich wünsche mir auf jeden Fall jemanden an meiner Seite, der genauso offen ist wie ich und mit dem ich einfach zusammen herausfinden kann, was der richtige Weg ist.“

Die ersten beiden Folgen von „Die Bachelorette“ werden am 26. August bei RTL+ veröffentlicht.