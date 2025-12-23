„Fühle mich verarscht von ihm!“: Jenny geht auf „Bauer sucht Frau“-Daniel los

Die Hofwoche bei Daniel und Jenny hätte bei „Bauer sucht Frau“ eigentlich kaum besser laufen können. Doch nun ist seine Hofdame plötzlich sauer und fühlt sich „verarscht“.

Daniel und Jenny haben auf der Hofwoche viel Spaß gehabt und lernten sich näher kennen. Zwischen den beiden hat es zuletzt gefunkt – einen Kuss gab es jedoch nicht. Und genau an dieser Tatsache stört sich Jenny.

„Ich finde schon, dass Daniel mir falsche Signale gesendet hat“

Beim Wiedersehen erklärt Daniel, weshalb er Jenny nicht geküsst habe. Denn ihm ging es einfach zu schnell. Jenny hat jedoch eine andere Version: „Ja, Daniel und ich haben uns ja während der Hofwoche geküsst – allerdings als die Kameras aus waren.“ Also gab es nun doch einen Kuss? Daniel hatte immer wieder abgestritten, dass es einen Kuss gab. „Ja, es ist halt ein Kuss gefallen und deshalb fühle ich mich schon so ein bisschen verarscht von ihm! Ich finde schon, dass Daniel mir falsche Signale gesendet hat“, so Jenny.

Aus den beiden ist kein Paar geworden. „Als der Alltag zurückgekommen ist, war es nicht ganz so einfach sich zu sehen oder sich zu treffen. […] Ich glaube, dass ich mit meiner Entscheidung, so wie ich sie getroffen habe, auch heute noch fein bin“, erklärt der Landwirt.

Daniel hatte kein Potenzial für eine Beziehung gesehen – Jenny hatte jedoch gehofft, dass sich daraus mehr entwickeln könnte. „Also für uns beide gibt’s aus meiner Sicht keine Zukunft auf Beziehungsebene“, so der „Bauer sucht Frau“-Kandidat. Auch Jenny habe damit mittlerweile abgeschlossen: „Mit Inka noch mal über die Sache zu sprechen, hat mich erleichtert, und es ist auch okay für mich. Die Sache hat sich auch erledigt.“

Dabei begann alles so harmonisch. Daniel hatte Jenny damals mit einem bunt geschmückten Maiwagen abgeholt und riskierte dafür sogar eine Strafe: „Wir haben eine interne Strafe. Fünfzig Euro pro Kegelbruder, wenn die Frau mitfährt. Jetzt werde ich sehr wahrscheinlich hundert Euro bezahlen müssen an die Jungs. Aber das nehme ich gerne in Kauf.“