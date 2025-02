„Fremdscham und Peinlichkeiten“: Dschungelcamp-Star Nina Bott rechnet mit Mitcampern ab

Nina Bott gehörte zum Cast der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und wurde Zehnte in der RTL-Show. Die Schauspielerin rechnet jetzt mit ihren Mitcampern ab.

Die ehemalige GZSZ-Darstellerin hat die vergangenen Tage in Köln verbracht. Denn in der Domstadt wurde das „Nachspiel“ aufgezeichnet. Bei der Show sehen sich alle Camper wieder und plaudern aus, was sich für sie seit dem Dschungelcamp verändert hat.

Nach der Aufzeichnung platzte Nina Bott der Kragen. Denn die Schauspielerin ist fassungslos, wie sich einige Mitcamper in der Show verhalten haben. „Wir haben gestern Abend das Nachspiel vom Dschungel aufgezeichnet. […] Ich hatte erwartungsgemäß nichts damit zu tun, habe mit jedem alles offen angesprochen und mir das angeguckt“, erzählt Nina Bott in einer Instagram-Story. Damit meint die Schauspielerin offenbar den Zoff zwischen Jörg Dahlmann und Jürgen Hingsen, aber auch Yeliz Koc und Maurice Dziwak sind in der Show aneinander geraten.

„Es war geprägt von Fremdscham und Peinlichkeiten“

Nina Bott holt dann weiter aus: „Es war geprägt von Fremdscham und Peinlichkeiten, bösen Vorwürfen, unfassbar peinlichen Diskussionen um nichts. Aber aufgebauscht ins Unendliche. Die machen das echt freiwillig. Wer einschaltet, um mich zu sehen, wird mich nicht sehen, aber ich bin ein bisschen stolz drauf.“

Nina Bott wurde erst kurz vor Drehschluss ins Studio geholt – offenbar aufgrund der Streitigkeiten der anderen Kandidaten. „Da war kaum mehr Sendezeit für sie übrig“, erzählt ein Produktionsmitarbeiter in der Bild-Zeitung.

Es ist im „nahen Umfeld etwas Grausames passiert“

Nina Bott hat offenbar andere Probleme im privaten Umfeld. „Es ist in unserem wirklich ganz, ganz nahen Umfeld etwas Grausames passiert, wofür mir die Worte fehlen. […] Mich macht das sprachlos und sehr traurig, es ist unfassbar“, schildert die Schauspielerin bei Instagram. Was genau vorgefallen ist, verriet die Schauspielerin jedoch nicht und stellt die Fans damit vor ein Rätsel. Der Schicksalsschlag soll privat bleiben.

Das Dschungelcamp-Nachspiel zeigen RTL und RTL+ am Sonntag um 20.15 Uhr.