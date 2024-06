Fremdgeh-Beichte bei „Temptation Island“: Mou hat Vivien vor der Show betrogen!

Im Finale von „Temptation Island“ steht das letzte Lagerfeuer für Vivien und Mou an. Eigentlich wollten die beiden in der Show ihre Treue testen – doch dann kommt alles ganz anders.

Kandidat Mou hat bei „Temptation Island“ mit den Verführerinnen nichts anbrennen lassen und ist kein Kind von Traurigkeit. Privat lässt er es gerne krachen – geht oft mit Kumpels feiern und trinkt viel Alkohol. Genau deshalb war Mou die Teilnahme an der Show besonders wichtig. Doch dann macht Mou ein schockierendes Geständnis, welches das Herz von Vivien in tausend Stücke zerreißen wird.

Mou lässt die Bombe platzen

Zunächst kommt es zu einem brisanten Wiedersehen zwischen Verführerin Nastasia und Mou, welche sich bereits kennen. „Er hat ja jetzt die Freundin und in dieser Beziehung haben wir uns trotzdem noch gesehen und da ist halt auch was passiert, was sie, glaub‘ ich, nicht weiß“, sagt sie. Beim Lagerfeuer lässt Mou die Bombe platzen und gesteht, dass er Vivien bereits vor der Show betrogen habe.

„Ja, ich war bei ihr und wir hatten Sex!“

„Ja, ich war bei ihr und wir hatten Sex!“, gibt er unter Tränen zu. „Was? Ich kann noch nicht mal heulen, weil ich so schockiert bin“, war die Reaktion von Vivien auf die Fremdgeh-Beichte. Dann sagt er weiter: „Ich war zweimal bei ihr und es ist zweimal passiert.“ Für Vivien, welche immer zu ihrem Freund gehalten hat und ihm den Rücken gestärkt hat, ist das ein riesiger Schock.

Dann rastet Vivien richtig aus: „Als du mit ihr gef**** hast, hast du nicht an mich gedacht?“, platzt es aus ihr heraus. Mou hingegen bittet um eine zweite Chance und behauptet, dass er mittlerweile viel dazu gelernt habe. „Gibt’s für Fremdgehen überhaupt eine Erklärung?“, will Moderatorin Lola Weippert wissen. Trotz der Femdgeh-Beichte verlassen die beiden „Temptation Island“ als Paar und sie gibt ihm noch eine zweite Chance – da kann selbst Lola Weippert auch nur den Kopf schütteln.

Die finale Folge von „Temptation Island“ ist bei RTL+ verfügbar.