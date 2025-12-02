Frank Thelen: Schwerer Unfall bei „Die Höhle der Löwen“

Bei „Die Höhle der Löwen“ endete eine Probefahrt für Frank Thelen in einem Unfall. Der Investor hat bei der Aufzeichnung des Weihnachtsspecials der Gründershow die Kontrolle über ein Schneemobil verloren.

Mitten in den Dreharbeiten zur Weihnachtsausgabe der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ ereignete sich ein Unfall, bei welchem Investor Frank Thelen beteiligt war. Der Crash ereignete sich bei der Präsentation des Produkts „Bobsla“ – es handelt sich dabei um ein elektrisch betriebenes Schneemobil.

Die Gründer Sergey Ignatyev und Werner Kirchner-Höffer präsentieren ihr elektrisch betriebenes Schneemobil „Bobsla“. Ein emissionsfreies Fun-Sportgerät, das dank zweier 48-Volt-Motoren und einer tiefen Sitzposition besonders wendig und nahezu „unkippbar“ sein soll. „Wir wollten ein Fahrzeug entwickeln, das Spaß macht, nachhaltig ist – und das klassische Schneemobil neu denkt“, erklärt Werner Kirchner-Höffer.

Frank Thelen kracht mit einem Schneemobil in ein Tor

Frank Thelen wollte den Selbstversuch starten – und krachte mit einem Elektrofahrzeug in ein Tor. „Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, das Gerät hat keinen Schaden genommen“, entschuldigt sich Frank Thelen bei den Gründern. Laut Informationen der „Bild“-Zeitung soll der Schaden bei rund 40.000 Euro liegen.

„Aber das Ding hat keine Bremse gehabt. Ich habe gebremst, aber das Ding hat nicht gebremst. Und es hatte auch keinen Rückwärtsgang. Es tut mir natürlich leid, aber es war auch nicht so geil. Die Schuld lag in der Mitte“, meint Frank Thelen. Laut den Gründern habe das Schneemobil jedoch eine Bremse. Der Haken: Laut der „Bild“ sind die Bremsen auf schneebedeckte Untergründe ausgelegt und hätten nicht auf dem glatten Studioboden gegriffen.

Darum geht es in dem Weihnachtsspecial von „Die Höhle der Löwen“

Am 8. Dezember zieht Weihnachten in die Höhle ein – und die sechs Löwen Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel und Frank Thelen sind in Festtagslaune! Denn Lichterglanz trifft auf Gründergeist und Plätzchenduft auf Pitch-Fieber. Frank Thelen sorgt mit dem Elektro-Schneemobil „Bobsla“ für den lautesten Auftritt des Abends, bevor Gründerin Jennifer Kraus mit ihrer „Streuselade“ die Höhle in eine Weihnachtsbäckerei verwandelt. Und das war’s längst nicht: Zwischen Tannenduft und Deal-Glocken warten noch viele weitere Überraschungen.

Das Weihnachtsspecial von „Die Höhle der Löwen“ zeigt VOX am 8. Dezember 2025 um 20.15 Uhr.