Fragen-Panne bei „Wer wird Millionär?“: Kandidat bekommt nach Quiz-Fehler zweite Chance

RTL zeigt über die Feiertage das Weihnachts-Special von „Wer wird Millionär?“. In der Quizshow kam es zu einer Fragen-Panne – deshalb bekommt ein Kandidat eine zweite Chance.

Kandidat Tom Lorenz hat es auf den Ratestuhl von „Wer wird Millionär?“ geschafft und will um die Million spielen. „Ich hatte selten so Herzklopfen“, bekennt Tom Lorenz gleich zu Beginn seines Auftritts. Ergänzend zum Joker darf sich der Kandidat im Weihnachts-Special sein Geschenk aussuchen und findet darin den Günther-Jauch-Joker.

Der Kandidat muss eine ungewöhnliche 8.000 Euro-Frage beantworten: „Welcher Körperteil wird durch Kleidungsstücke mit Scrunchnaht und dem daraus resultierenden Push-up-Effekt zum Blickfänger?“ Zur Auswahl stehen Brust, Bauch, Oberarm oder Po. Diese Frage sorgt jedoch für Verwirrung.

Der 25-Jährige schwankt zwischen Brust und Po, entscheidet sich letztendlich für die Brust. Doch diese Antwort ist falsch – der Kandidat fällt auf 500 Euro zurück. Denn die richtige Antwort war der Po. „Also im Endeffekt ist es so, es ist meine Schuld. Aber ich habe es trotzdem sehr genossen, mit Ihnen“, sagt Tom Lorenz danach.

Kandidat darf nach Fragen-Panne erneut antreten

Nach der Ausstrahlung wird jedoch klar: Inzwischen gibt es auch sogenannte Scrunch-BHs, bei denen eine Scrunchnaht ebenfalls einen Push-up-Effekt erzeugt, wie „RTL.de“ berichtet. Der Sender hat die Frage deshalb intern geprüft und ist zu dem Entschluss gekommen, dass Tom Lorenz eine zweite Chance bekommt und am nächsten Tag im Weihnachtsspecial erneut antreten darf. Denn die Verantwortlichen sind zu dem Entschluss gekommen, dass zwei Antworten korrekt sein konnten.

Tom Lorenz erklärt, weshalb er von der Frage irritiert war: Push-up verbinde man zwar mit der Brust, jedoch gebe es aber auch Leggings, die „wirklich einen besseren Po machen, als es wirklich scheint“.

Den zweiten Teil des Weihnachts-Specials von „Wer wird Millionär?“ zeigt RTL am 26. Dezember 2025 um 20.15 Uhr.