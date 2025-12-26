Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    Fragen-Panne bei „Wer wird Millionär?“: Kandidat bekommt nach Quiz-Fehler zweite Chance

    gepostet am

    Tom Lorenz bei "Wer wird Millionär?"
    RTL / Stefan Gregorowius

    RTL zeigt über die Feiertage das Weihnachts-Special von „Wer wird Millionär?“. In der Quizshow kam es zu einer Fragen-Panne – deshalb bekommt ein Kandidat eine zweite Chance. 

    Kandidat Tom Lorenz hat es auf den Ratestuhl von „Wer wird Millionär?“ geschafft und will um die Million spielen. „Ich hatte selten so Herzklopfen“, bekennt Tom Lorenz gleich zu Beginn seines Auftritts. Ergänzend zum Joker darf sich der Kandidat im Weihnachts-Special sein Geschenk aussuchen und findet darin den Günther-Jauch-Joker.

    Der Kandidat muss eine ungewöhnliche 8.000 Euro-Frage beantworten: „Welcher Körperteil wird durch Kleidungsstücke mit Scrunchnaht und dem daraus resultierenden Push-up-Effekt zum Blickfänger?“ Zur Auswahl stehen Brust, Bauch, Oberarm oder Po. Diese Frage sorgt jedoch für Verwirrung.

    Toffifee
    Viele machen es falsch: Mit diesem Trick bekommt man Toffifee ganz leicht aus der Verpackung

    Der 25-Jährige schwankt zwischen Brust und Po, entscheidet sich letztendlich für die Brust. Doch diese Antwort ist falsch – der Kandidat fällt auf 500 Euro zurück. Denn die richtige Antwort war der Po. „Also im Endeffekt ist es so, es ist meine Schuld. Aber ich habe es trotzdem sehr genossen, mit Ihnen“, sagt Tom Lorenz danach.

    Kandidat darf nach Fragen-Panne erneut antreten

    Nach der Ausstrahlung wird jedoch klar: Inzwischen gibt es auch sogenannte Scrunch-BHs, bei denen eine Scrunchnaht ebenfalls einen Push-up-Effekt erzeugt, wie „RTL.de“ berichtet. Der Sender hat die Frage deshalb intern geprüft und ist zu dem Entschluss gekommen, dass Tom Lorenz eine zweite Chance bekommt und am nächsten Tag im Weihnachtsspecial erneut antreten darf. Denn die Verantwortlichen sind zu dem Entschluss gekommen, dass zwei Antworten korrekt sein konnten.

    Tom Lorenz erklärt, weshalb er von der Frage irritiert war: Push-up verbinde man zwar mit der Brust, jedoch gebe es aber auch Leggings, die „wirklich einen besseren Po machen, als es wirklich scheint“.

    Den zweiten Teil des Weihnachts-Specials von „Wer wird Millionär?“ zeigt RTL am 26. Dezember 2025 um 20.15 Uhr.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023