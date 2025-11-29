Florian Silbereisen unterläuft beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ ein peinlicher Patzer

Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ am Samstagabend sorgte Florian Silbereisen für einen ungewollten Moment der Verwirrung. Der Moderator sprach einen Star-Gast mit falschem Namen an.

Mit dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ wurde die besinnliche Zeit in der ARD eingeläutet. In der von Florian Silbereisen moderierten Show traten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler auf – darunter Unheilig. Andrea Berg oder Stefanie Hertel, welche für weihnachtliche Stimmung sorgten.

Ein Moment in der Show verhalf jedoch Florian Silbereisen zu unfreiwilliger Aufmerksamkeit. Während der Live-Übertragung kam es zu einem peinlichen Fauxpas. Nach dem Auftritt von „Joey Kelly‘s Family“ kam Florian Silbereisen auf die Bühne, um die Gäste zu begrüßen. „Herzlichen willkommen, Joey Kellys Family! Schön, dass ihr da seid“, sagte der Moderator.

Florian Silbereisen spricht Star-Gast mit falschem Namen an

Zunächst schüttelte er Joey Kellys Kindern und seiner Frau Tanja die Hände. Dann richtete sich Florian Silbereisen an den Musiker selbst – und nannte ihn mehrmals „John“. Der Moderator bemerkte dann jedoch seinen Patzer und sprach ihn mit „Joey“ an. Er würdigte dessen Engagement für gemeinsame Auftritte mit der Familie: „Du machst viel Sport, machst deine Abenteuer-Touren, aber immer pünktlich zum Start in den Advent wird dann mit der Familie gesungen.“

Dass er versehentlich Joey Kelly mit dessen älterem Bruder John Kelly verwechselte, nahm er locker. Es gab sogar ein Lob: „Das ist die schönste und tollste Weihnachtsshow, die es im Fernsehen gibt“, so Joey Kelly.

Die User bemerkten den Patzer sofort – und sorgte für Verständnis, aber auch Belustigung. „John, Joey, John – Gute Nacht J.-Boy“, heißt es in einem Kommentar in den sozialen Netzwerken. „Wer ist John Kelly?“, fragte ein anderer. Joey Kelly und seine Familie traten bereits zum vierten Mal im „Adventsfest der 100.000 Lichter“ auf.