„Fernsehgarten“ wieder ohne Andrea Kiewel? ZDF gibt Entscheidung bekannt

Ausgerechnet zu ihrem Jubiläum konnte Andrea Kiewel nicht zum ZDF-„Fernsehgarten“ nach Mainz reisen. Wird die Moderatorin auch in der nächsten Ausgabe fehlen? Der Sender jetzt hat die Entscheidung bekanntgegeben.

Andrea Kiewel sollte am vergangenen Sonntag ihr 25-jähriges Jubiläum im ZDF-„Fernsehgarten“ feiern. Doch die 60-Jährige konnte aufgrund des Krieges in Israel nicht nach Mainz reisen. Stattdessen übernahmen Joachim Llambi sowie Lutz van der Horst die Moderation.

Der Krieg in Israel geht weiter – und die Fans fragen sich, ob Andrea Kiewel zum nächsten „Fernsehgarten“ nach Mainz reisen kann oder erneut ausfällt. Das ZDF hat jetzt in einer Pressemitteilung die Entscheidung bekanntgegeben. „Wir freuen uns, dass es Andrea Kiewel in der Zwischenzeit gelungen ist, nach Deutschland zu reisen und sie wie geplant am Sonntag, 22. Juni 2025, um 12 Uhr, den ‘ZDF-Fernsehgarten’ live vom Mainzer Lerchenberg moderieren wird“, teilt der Sender mit.

Diese Gäste sind im ZDF-„Fernsehgarten“ dabei

Auch diesmal sind wieder zahlreiche Gäste im „Fernsehgarten“: Andrea Kiewel darf sich auf Alcazar, Heinz Rudolf Kunze und Annett Louisan, Oceana, Christin Stark, Anna-Carina Woitschack, Nick Howard, DeSchoWieda, MVX, Bell Book und Candle, Drei Meter Feldweg und Douwe Bob freuen.

Ausgerechnet zu ihrer Jubiläumsausgabe hatte Andrea Kiewel pausieren müssen. Wegen der aktuellen Lage im Nahen Osten war der Flugraum gesperrt und die Moderatorin saß in Tel Aviv fest. „Andrea Kiewel lebt in Israel. Nach den israelischen Angriffen auf den Iran ist der Luftraum in Israel aktuell gesperrt“, teilte der Sender in einem Statement mit.