Felix von Jascheroff verrät: So hart war der „The Summit“-Dreh – „Mentale sowie körperliche Herausforderung“

Zwölf Stars kämpfen in der neuen Prime-Show „The Summit“ um eine Million Euro. Dafür müssen sie einen Gipfel in Neuseeland erklimmen – auf dem Weg gibt es zahlreiche Challenges. Auch GZSZ-Star Felix von Jascheroff gehört zum Cast und verrät, dass er in der Show an seine Grenzen ging.

Bei der Survival-Show „The Summit” dreht sich alles um Teamwork und Durchhaltevermögen. Auf dem Weg zum Gipfel gibt es viele Hürden und teilweise gefährliche Challenges, welche die zwölf Stars bewältigen müssen. Jeder Promi hat einen schweren Rucksack dabei, in welchem insgesamt eine Million Euro verstaut ist. Es handelt sich dabei um die höchste Gewinnsumme in einem Reality-TV-Format.

Hinzu kommen extreme Wetterlagen in den Höhenlagen. An jedem Checkpoint können sich die Stars zwar ausruhen, müssen aber auch eine Entscheidung treffen – wer muss das Format verlassen? Der ausgeschiedene Kandidat muss sein Geld für die anderen jedoch da lassen. In „The Summit“ ist Teamwork gefragt, aber am Ende kann nur einer das stolze Preisgeld gewinnen.

„Ich bin sehr an meine Grenzen gegangen“

In den ersten Folgen ist vor allem Felix von Jascheroff mit den anderen Kandidaten aneinandergeraten. Der GZSZ-Star verriet, dass die Sendung eine extreme Herausforderung war. „‚The Summit‘ war für mich ein absolutes Abenteuer und eine mentale sowie körperliche Herausforderung. Ich bin sehr an meine Grenzen gegangen. Ich würde es auch definitiv nochmal machen“, sagt der Schauspieler im exklusiven Interview mit KUKKSI auf der Premiere von „The Summit“.

„Die größte Herausforderung waren die langen Tage und die vielen Wege, die wir gegangen sind. Und dann natürlich auch die Menschen, mit denen mal hin und wieder klarkommen muss. Nicht jede Nase mag sich und das ist menschlich. Das gehört auch dazu, aber ich denke, dass wir trotzdem ein gut aufgestelltes Team waren“, so Felix von Jascheroff. Der Schauspieler könnte sich vorstellen, an weiteren Formaten aus dem Genre teilzunehmen: „Es wird mit Sicherheit das ein oder andere Reality-Format noch kommen.“

„The Summit“ ist seit dem 26. September 2025 bei Amazon Prime Video verfügbar.