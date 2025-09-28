Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    KUKKSI exklusiv

    Felix von Jascheroff verrät: So hart war der „The Summit“-Dreh – „Mentale sowie körperliche Herausforderung“

    gepostet am

    "The Summit"
    Amazon Prime Video

    Zwölf Stars kämpfen in der neuen Prime-Show „The Summit“ um eine Million Euro. Dafür müssen sie einen Gipfel in Neuseeland erklimmen – auf dem Weg gibt es zahlreiche Challenges. Auch GZSZ-Star Felix von Jascheroff gehört zum Cast und verrät, dass er in der Show an seine Grenzen ging. 

    Bei der Survival-Show „The Summit” dreht sich alles um Teamwork und Durchhaltevermögen. Auf dem Weg zum Gipfel gibt es viele Hürden und teilweise gefährliche Challenges, welche die zwölf Stars bewältigen müssen. Jeder Promi hat einen schweren Rucksack dabei, in welchem insgesamt eine Million Euro verstaut ist. Es handelt sich dabei um die höchste Gewinnsumme in einem Reality-TV-Format.

    Hinzu kommen extreme Wetterlagen in den Höhenlagen. An jedem Checkpoint können sich die Stars zwar ausruhen, müssen aber auch eine Entscheidung treffen – wer muss das Format verlassen? Der ausgeschiedene Kandidat muss sein Geld für die anderen jedoch da lassen. In „The Summit“ ist Teamwork gefragt, aber am Ende kann nur einer das stolze Preisgeld gewinnen.

    Klaudia Giez auf der Premiere von "The Summit"
    "The Summit": Klaudia Giez hatte während der Dreharbeiten ihre Tage

    „Ich bin sehr an meine Grenzen gegangen“

    In den ersten Folgen ist vor allem Felix von Jascheroff mit den anderen Kandidaten aneinandergeraten. Der GZSZ-Star verriet, dass die Sendung eine extreme Herausforderung war. „‚The Summit‘ war für mich ein absolutes Abenteuer und eine mentale sowie körperliche Herausforderung. Ich bin sehr an meine Grenzen gegangen. Ich würde es auch definitiv nochmal machen“, sagt der Schauspieler im exklusiven Interview mit KUKKSI auf der Premiere von „The Summit“.

    "The Summit"

    KUKKSI

    „Die größte Herausforderung waren die langen Tage und die vielen Wege, die wir gegangen sind. Und dann natürlich auch die Menschen, mit denen mal hin und wieder klarkommen muss. Nicht jede Nase mag sich und das ist menschlich. Das gehört auch dazu, aber ich denke, dass wir trotzdem ein gut aufgestelltes Team waren“, so Felix von Jascheroff. Der Schauspieler könnte sich vorstellen, an weiteren Formaten aus dem Genre teilzunehmen: „Es wird mit Sicherheit das ein oder andere Reality-Format noch kommen.“

    „The Summit“ ist seit dem 26. September 2025 bei Amazon Prime Video verfügbar. 

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023