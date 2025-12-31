Connect with us

    „Fast keiner vor Ort": Zuschauer-Flop für ZDF-Silvestershow mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner

    Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner
    ZDF / Marcus Höhn

    Die Silvestershow im ZDF findet erstmals nicht in Berlin, sondern in Hamburg statt. Der Andrang vor Ort blieb jedoch überschaubar. Die Zuschauer im Netz sind verwundert über die wenigen Menschen vor der Bühne.

    Hamburger Hafen statt Brandenburger Tor: Erstmals fand die Silvestershow im ZDF in der Hansestadt statt. In Berlin gab es Probleme mit der Finanzierung der Silvesterparty, nachdem die öffentlichen Gelder gestrichen wurden – deshalb wurde die Silvestershow in den Norden verlegt.

    Diese Künstler traten bei „Welcome 2026“ auf

    Auf der schwimmenden Bühne traten unter anderem Michael Patrick Kelly, Felix Jaehn, Johannes Oerding, Blue, Kerstin Ott, Sarah Engels, Das Bo, Wanda, Oimara, Dennis van Aarssen, Jenny von Ace of Base, ATC, FAYAN sowie „MJ – Das Michael Jackson Musical“ auf.  Ebenfalls dabei am Silvesterabend waren LINA, Emilia Pieske, T Seven fka Mr. President, Anna-Maria Zivkov sowie das Charity-Musikprojekt „We Are The Voice“. Die musikalische Seite Hamburgs vertreten Lotto King Karl und der Shanty-Chor De Tampentrekker.

    Silvester am Brandenburger Tor
    Silvesterparty am Brandenburger Tor abgesagt: Aus für ZDF-Show mit Andrea Kiewel und…

    Begleitet wurde das Event an Land von Co-Host Oli.P, der die Hotspots der Stadt vorstellt und die Stimmung vor Ort einfängt. So trifft er auf der Reeperbahn auf einen bunten Kreis an Künstlerinnen und Künstlern aus der Olivia-Jones-Familie. Auf dem Museumsschiff Rickmer Rickmers an den Landungsbrücken sprach er mit „Notruf Hafenkante“-Darsteller Marc Barthel.

    Wie auch in den vergangenen Jahren präsentierten Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner die ZDF-Show „Welcome 2026“. Für einen großen Andrang sorgte die Sendung trotz aufwendiger Kulisse offenbar nicht. Während am Brandenburger Tor in Berlin in der Vergangenheit zehntausende Menschen ins Jahr feierten, sah das Gelände vor der Bühne in Hamburg ziemlich leer aus.

    „Sind da überhaupt mehr als 250 Leute?“

    Über das fehlende Publikum vor der Bühne wunderten sich zahlreiche User im Netz. „Findet das in Hamburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt?“, fragt ein User. „Warum ist da fast keiner vor Ort?“ oder „Sind da überhaupt mehr als 250 Leute?“, fragen weitere Zuschauer. Ein Besucher, welcher offenbar vor Ort war, schildert in den sozialen Netzwerken: „Falls es im Fernsehen voll aussieht: Es ist absolut leer hier“, lässt er verlauten. „Immer die gleichen zehn Zuschauer im Bild“ und „Tote Hose in Hamburg“, heißt es in anderen Kommentaren.

    Nur 9.000 Tickets für ZDF-Silvestershow verkauft

    Der Veranstalter hatte mit 12.000 Besuchern geplant – jedoch kamen nur 9.000 Menschen zum Areal am Chicagokai in der Hafencity, wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet. Aus dem Grund soll es kurzfristig eine Abendkasse gegeben haben. Wie die ZDF-Show aus Quotensicht im TV läuft, wird man an Neujahr sehen – doch im vergangenen Jahr hatte der „Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen ein deutlich größeres Zuschauerinteresse. Zumindest aus Sicht der Besucheranzahl vor Ort ist die ZDF-Show mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner schon mal ein Flop.

