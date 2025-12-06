Connect with us

    Fans sind sich sicher: Rave-Ioli hat sich bei „The Masked Singer“ selbst enttarnt

    Rave-Ioli bei "The Masked Singer" 2025
    Um die eckige Teigtasche Rave-Ioli bei „The Masked Singer“ ist im Netz eine Diskussion entfacht. Fans sind sich sicher, dass darunter ein Schützling von Dieter Bohlen steckt. 

    Das Rätselfieber ist seit einigen Wochen wieder ausgebrochen! Denn die neue Staffel von „The Masked Singer“ ist auf ProSieben gestartet. Einige Promis wurden bereits enttarnt – für eine Debatte sorgt jedoch vor allem die quadratische Nudel Rave-Ioli.

    In den letzten Wochen wurden die Indizien gründlich analysiert. Mehr als 90 Prozent der User sind sich sicher, dass unter dem Rave-Ioli tatsächlich Pietro Lombardi stecken soll. Der Mehrheit der User in der Joyn-App tippt auf den DSDS-Sieger.

    Das "Sommerhaus der Stars" in Bocholt
    Fans können selbst ins "Sommerhaus der Stars" ziehen – so viel kostet eine Nacht

    Lieferte Matthias Opdenhövel den entscheidenden Hinweis?

    Ein entscheidender Hinweis hat die Spekulationen befeuert. Der Grund? Der Gesang der Rave-Ioli klang in der vorletzten Ausgabe etwas schief. Moderator Matthias Opdenhövel könnte daraufhin das Indiz geliefert haben. Denn der Star unter der Maske war krank. Pietro Lombardi hatte sich einige Tage zuvor einen Infekt eingefangen – ein Zufall oder steckt darunter tatsächlich der Sänger?

    Über den Infekt hatte Pietro Lombardi seine Community bei Instagram informiert. Zu Beginn war sich das Publikum fast sicher, dass Influencer Stefano Zarrella im Kostüm steckt – doch das Blatt hat sich mittlerweile gewendet. Insgesamt 91 Prozent der Fans der Joyn-App stimmen für Pietro Lombardi, Stefano Zarrella kommt auf nur noch vier Prozent und Nico Santos auf zwei Prozent (Stand: 04. Dezember 2025).

    Das muss man über die Maske Rave-Ioli wissen

    Sound mit Biss! Rave-Ioli ist ein tanzbarer Snack für Augen und Ohren. Der speziell beschichtete Stoff ist „double face“ gearbeitet: dunkle und helle Fasern sind miteinander verwoben und erzeugen einen Glaseffekt wie eine saftige Tomatensoße. Der Clou ist der Kopf der Maske: die Füllung der Ravioli. Ob sich das Geheimnis um Ravioli bald lüftet, bleibt spannend. Denn seine Auftritte überzeugen die Zuschauer – er gilt als Favorit und hat damit gute Chancen, das Finale zu erreichen.

    ProSieben zeigt „The Masked Singer“ immer samstags um 20.15 Uhr.

