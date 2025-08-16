Fans können selbst ins „Sommerhaus der Stars“ ziehen – so viel kostet eine Nacht

Im „Sommerhaus der Stars“ verzweifeln die Promis jedes Jahr. Die Show kommt kaum ohne Konflikte aus – und oft spielen auch die Bedingungen in dem Haus eine Rolle. Fans haben die Möglichkeit, in dem berühmten Ferienhaus zu übernachten – unter Umständen muss man jedoch tief in die Tasche greifen. Denn eine Nacht in der berühmten Promi-WG ist nicht billig.

„Das Sommerhaus der Stars“ zählt zu den beliebtesten Realityshows im deutschen Fernsehen. Jedes Jahr ziehen die Promis in das idyllische Haus in Bocholt an der niederländischen Grenze. Immer wieder gibt es Konflikte in der Show – auch der fehlende Komfort in dem Haus sorgt für Zündstoff. Denn auf Luxus müssen die Stars komplett verzichten.

Ein Grund, weshalb die Stars schnell verzweifeln: Das idyllische Ferienhaus ist einfach viel zu klein. Zudem müssen die Stars auf Feldbetten schlafen, das Haus sei viel zu dreckig und wirkt heruntergekommen. Wer auf ein Luxus-Urlaubserlebnis hofft, wird enttäuscht – und dennoch wollen viele Fans in dem Haus eine Nacht verbringen. Diese Chance können Fans tatsächlich nutzen.

Denn der Bauernhof ist kein TV-Set, sondern ein Ferienhaus auf einem Bauernhof. Der Hof in Bocholt-Barlo kann auf verschiedenen Portalen gebucht werden. Zwar ist die Einrichtung rustikal – aber lange nicht so dreckig oder heruntergekommen, wie es im TV wirkt. Es befinden sich zudem deutlich weniger Betten in den Zimmern als in der TV-Show. Im Bad können Gäste allerdings tatsächlich keinen Komfort erwarten.

So viel kostet eine Nacht im „Sommerhaus der Stars“

Die Unterkunft aus dem „Sommerhaus der Stars“ kann von Fans gebucht werden. Allerdings werden pro Nacht um die 590 Euro fällig, wie aus mehreren Buchungsportalen hervorgeht. Das bedeutet: Bei einer Nacht zu zweit kann das teuer werden. Jedoch können in dem Haus bei dem Preis bis zu zehn Personen übernachten – als Gruppe wäre das dann wiederum ein Schnäppchen.

Einen Haken hat die Sache allerdings: Die berühmte Unterkunft aus der TV-Show ist die kommenden Monate beinahe komplett ausgebucht – selbst im kommenden Jahr wird es schwierig. Und in dem Zeitraum, wo RTL die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ dreht, sind keine Buchungen möglich.

„Für Sommerhaus-Fans ein absolutes Muss!“

Auf dem historischen Bauernhof können Gäste das Landleben in vollen Zügen genießen und in die Fußstapfen zahlreicher Promis treten. „Für Sommerhaus-Fans ein absolutes Muss! Das Haus war sauber, das Grundstück ist echt schön! Der Host ist super lieb. Gute Möglichkeit zum Kochen und Grillen!“, schreibt eine Userin zu der Kult-Immobilie auf der Plattform booking.com. „Die Zeit im Sommerhaus war einfach wundervoll! Wir haben es in vollen Zügen genossen und würden jederzeit wiederkommen. Alles war perfekt!“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL ab dem 16. September 2025.