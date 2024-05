Fans fordern Reality-Aus von Kim Virginia: Das sagt sie selber dazu!

Kim Virginia Hartung polarisierte nicht nur im Dschungelcamp, sondern auch in der RTL-Show „Prominent getrennt“. Fans fordern deshalb ihr Reality-Aus. Nun hat sich die 28-Jährige selbst zu Wort gemeldet.

In der RTL-Show kassierte Max Bornmann von Kim Virginia Hartung eine Ohrfeige. Danach flog die 28-Jährige aus der Show, denn die Produktion duldet keine Handgreiflichkeiten. Fans gehen noch einen Schritt weiter und fordern ihr komplettes Reality-Aus im Fernsehen.

Kim Virginia meldet sich zu Wort

„Die Leute wollten mich schon canceln, als ich nur meine Vorstellung gegeben habe. Ich glaube auch, dass ich die Menschen triggere – mit meinem Aussehen, mit meiner Redensart und dass ich mir auch nichts gefallen lasse, und das ist auch schon so, ohne dass irgendwas passiert“, sagt Kim Virginia im Interview mit Promiflash.

Die Kritiker seien ihr egal – schließlich habe sie ihre Community im Rücken. „Die waren wirklich für mich da und waren wirklich alle so auf meiner Seite und haben auch gesagt, dass das eigentlich nicht sein kann, dass ich gehen muss, wenn Max da bleibt. Also entweder gehen beide oder beide bleiben, aber ansonsten ist das einfach große Scheiße, was da passiert ist“, so die 28-Jährige.

„Dieser Person sollte keine Plattform mehr gegeben werden!“

Nach der Ohrfeige bei „Prominent getrennt“ kassierte Kim Virginia einen Shitstorm in den sozialen Netzwerken. „Dieser Person sollte keine Plattform mehr gegeben werden!“, schreibt beispielsweise ein Follower bei Instagram. Kurz nach der Ohrfeige musste Kim Virginia die Show verlassen. „Körperliche Gewalt hat bei ‚Prominent getrennt‘ keinen Platz. Daher müssen Kim Virginia und Emanuell die Villa verlassen“, blendete RTL kurz nach dem Eklat ein.

Hinterher packte Emanuell auf Instagram aus, dass noch weitere Gewalttaten in dem TV-Format passierten – diese wurden laut seinen Aussagen jedoch nicht ausgestrahlt. „Warum wurde hier so viel nicht gezeigt? Wie zum Beispiel der Glaswurf von ihr, wo ich geblutet habe und eine Wunde davongetragen habe?“, schrieb er in dem sozialen Netzwerk.