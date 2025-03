„Fand halt einfach diese ganzen Regeln nervig“: Bürgergeld-Empfängerin Jasmin aus „Hartz und herzlich“ erhält gerichtlichen Beschluss

Jasmin aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ erhielt einen gerichtlichen Beschluss vom Jugendamt. Die Regeln fand die Bürgergeld-Empfängerin extrem nervig – nun hat sie einen neuen Plan.

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ erhielten die Zuschauer wieder einen Einblick in das Leben einiger Protagonisten. Diesmal waren auch wieder Jasmin und Maik dabei. Die Mutter musste mit Sohn Lennox ihre Wohnung verlassen und in eine Mutter-Kind-Einrichtung ziehen.

Nun darf sie die betreute Einrichtung teilweise wieder verlassen und zurück in ihre Wohnung. „Wir waren jetzt knapp 20 Wochen in einem Mutter-Kind-Projekt. Man kann dabei rausgehen, wann man möchte und es gibt Module, wo man dran teilnehmen muss“, sagt Jasmin in der neuen Folge von „Hartz und herzlich“.

„Ich fand halt einfach diese ganzen Regeln nervig“

Besonders die zahlreichen Regeln in der Einrichtung waren Jasmin ein Dorn im Auge und zieht ein ernüchterndes Fazit. „Ich fand halt einfach diese ganzen Regeln nervig. Weil man da halt Regeln hat, an die man sich halten muss“, meint die Protagonistin. „Das einzig Positive ist, dass Lennox mehr sprechen gelernt hat“, stellt Jasmin fest.

Auch Maik war sehr genervt – besonders von den Spielgruppen, wo zahlreiche andere Eltern anwesend waren. Dass das Jugendamt wegen Kindeswohlgefährdung überhaupt durchgriff, können Jasmin und Maik bis heute nicht verstehen. Nun haben die beiden einen Plan – sie wollen die Behörde davon überzeugen, dass sie gute Eltern sind: „Wir konnten zeigen, dass wir es können.“

Jasmin erlitt eine Fehlgeburt

Vor einigen Monaten mussten Jasmin und Maik einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ war erneut schwanger – jedoch hat sie ihr Kind verloren. Sie musste sich von ihrer Tochter verabschieden, noch bevor das gemeinsame Leben starten konnte.

„Das war auf jeden Fall das Schlimmste. Ich meine, wir haben zwar schon viele Kinder verloren, aber das mit ihr war jetzt das Schlimmste. Für sie hatten wir schon alles gehabt. Für sie haben wir den Namen gehabt, die Kleidung gehabt, den Nachweis, dass sie existiert hat“, sagte Jasmin damals bei „Hartz und herzlich“. Ganz aufgeben wollen die Eltern jedoch nicht – sie planen weiteren Nachwuchs.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ aus Rostock immer dienstags um 20.15 Uhr.