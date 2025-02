Evelyn Burdecki stichelt vor „Schlag den Star“ gegen Sarah Engels

Sarah Engels und Evelyn Burdecki treten am kommenden Samstag bei „Schlag den Star“ an. Die Ex-Frau von Pietro Lombardi gibt sich selbstbewusst. Doch nun stichelt die ehemalige Dschungelkönigin gegen ihre Kontrahentin.

In dieser Ausgabe treten Evelyn Burdecki und Sarah Engels in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Der Siegerin winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

„Zum ersten Mal habe ich keine Angst, am Pult die Schlechteste zu sein“

„Die Burdecki hau ich wecki!“, lässt Sarah Engels laut einer Pressemitteilung von ProSieben verlauten. Ihre Gegnerin Evelyn Burdecki nimmt das gelassen und macht eine Kampfansage: „Ich freue mich auf Sarah. Zum ersten Mal habe ich keine Angst, am Pult die Schlechteste zu sein.“

Im Showbusiness sind sie ungeschlagen. Bei „Schlag den Star“ mussten sich beide Powerfrauen bereits geschlagen geben. Sowohl die Sängerin als auch die Ex-Dschungelkönigin mussten in der Show bisher eine Niederlage verkraften. Zuletzt trat Evelyn Burdecki im Jahr 2021 bei „Schlag den Star“ an und verlor gegen Sophia Thomalla. Sarah Engels trat vor rund drei Jahren gegen Eko Fresh an und kassierte ebenfalls eine Niederlage, welcher sich nach 12 Spielen in viereinhalb Stunden mit 64:14 gegen die Sängerin durchsetzte.

An Willen mangelt es den Gegnerinnen nicht. Wer wechselt am Samstag ins Lager der Sieger? Und wer muss sich mit dem zweiten Platz vergnügen? Beide scheinen sich jedenfalls intensiv auf die Show vorzubereiten und posteten dazu fleißig Clips bei Instagram.

Die neue Folge von „Schlag den Star“ zeigt ProSieben am Samstag um 20.15 Uhr.