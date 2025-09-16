Eskalation: Dieses Paar verlässt das „Sommerhaus der Stars“ freiwillig

In der zehnten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ lässt die erste Eskalation nicht lange auf sich warten. In der zweiten Folge der Realityshow schmeißt ein Paar freiwillig das Handtuch.

Ein neuer Morgen im Sommerhaus der Stars bricht an, doch die Ruhe währt nur kurz: Die Ergebnisse des Stimmungsbarometers sind noch längst nicht verdaut und vermeintliche Lügner sollen entlarvt werden. Im Spiel „Aus dem letzten Loch blasen“ geht so manchem Paar schon nach den ersten Sekunden die Puste aus. Die Stimmung danach: Pure Enttäuschung, tiefsitzender Frust und bittere Tränen.

Statt Kaffeeduft liegt am frühen Morgen Streit in der Luft. Tara fühlt sich von Silvas Verhalten gestört, doch ihre Kritik prallt an ihm ab. Als Silva dann auch noch spöttisch nachlegt, ist der Konflikt unausweichlich. Beim Spiel „Einparken“ heißt es für die Männer: Augen zu und durch. Denn nur wer auf die Anweisungen seiner Partnerin hört, fährt sicher durch den Parcours. Wer vertraut sich blind und wer steuert geradewegs ins Chaos?

Die erste Nominierungsnacht steht an und die Spannung unter den Promi-Paaren steigt. Doch unter dem wachsenden Druck bröckeln erste Allianzen aufgrund einer unerwarteten Planänderung, die alles auf den Kopf stellt.

Achtung, Spoiler: Dieses Paar kehren dem „Sommerhaus“ den Rücken

Hanka Rackwitz und ihr Partner Pierre Paminski verlassen das „Sommerhaus der Stars“ freiwillig. Der Auslöser: ein Vorwurf der sexuellen Belästigung – ausgelöst durch eine Berührung des Beines ihres Mitbewohners Tommy Pedroni. Zuvor hatte er sie als „crazy“ bezeichnet. „Ich lasse mir keine sexuelle Belästigung vorwerfen“, betonte sie in der RTL-Show.

In einem Interview mit der Bild-Zeitung erklärte Hanka Rackwitz: „Trash-TV ist nicht der richtige Ort für so ein Thema wie Zwangsstörungen. Das musste ich auf die harte Tour erfahren.“ Eigentlich sei sie eine sehr ruhige Person. „Wenn ich wütend bin, kommt der Dämon raus“, gibt sie zu.

Die Teilnahme habe sie dennoch nicht bereut: „Im Gegenteil. Ich lerne daraus. Dass ich es überhaupt so weit geschafft habe, sehe ich als Leistung. Ein Mensch wie ich, der so lange niemandem keine Nähe zulassen konnte, lebt mit so vielen Fremden auf engstem Raum. Das ist doch eine Leistung.“

