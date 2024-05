ESC-Fieber: Das zeigt die Konkurrenz im Fernsehen!

Am Samstag steigt der Eurovision Song Contest in Malmö. Für Deutschland geht Isaak Guderian ins Rennen. Der Musikwettbewerb fährt jedes Jahr eine gigantische Quote ein – die Konkurrenz ist an dem Abend machtlos und muss kleinere Brötchen backen. Doch was zeigen die anderen Sender eigentlich in direkter ESC-Konkurrenz?

Der ESC fährt jedes Jahr extrem hohe Quoten im TV ein – und das, obwohl Deutschland in den vergangenen Jahren eher bescheiden abschnitt. Im vergangenen Jahr verfolgten 7,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das ESC-Finale im Ersten, wie DWDL berichtet. Der Marktanteil belief sich bei allen Zuschauern auf 35,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar 53,4 Prozent. Dazu kamen noch 510.000, die parallel bei One eingeschaltet hatten. Nicht eingerechnet sind die Zuschauerinnen und Zuschauer, welche den Musikwettbewerb in Mediatheken oder Bars verfolgen.

ProSieben zeigt Eishockey-WM

Der ESC ist ein Phänomen und eines der größten TV-Ereignisse des Jahres. Und doch gibt es einige Zuschauer, welche den Musikwettbewerb nicht verfolgen – aber was zeigt eigentlich die Konkurrenz? Bewusst setzen die anderen Sender nicht auf große Shows und zeigen meist Wiederholungen – eine Ausnahme ist hierbei ProSieben. Denn dort läuft ab 19:50 Uhr die Eishockey-WM mit der Partie zwischen Deutschland und den USA. Im Anschluss läuft um 23 Uhr „Die beste Show der Welt“ mit Joko und Klaas.

Ein neuer Krimi und viele Spielfilme

Immerhin: Trotz der ESC-Konkurrenz zeigt das ZDF zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr mit „Wilsberg: Datenleck“ einen neuen Krimi, bevor direkt im Anschluss eine Wiederholung von „Der Staatsanwalt“ läuft. RTL zeigt die Show „Die große Lachparade – Die 55 lustigsten Momente vor laufender Kamera“ und auf SAT.1 laufen die Filme „Vaiana“ sowie „Baywatch“ um 22:20 Uhr.

Mit gleich vier Folgen von „9-1-1 Notruf L.A.“ legt Kabel eins einen Serienmarathon ein. Auf den Privatsendern laufen vor allem viele Filme. RTLZWEI zeigt ab 20:15 Uhr die Streifen „Hancock“, „Aeon Flux“ sowie „Black Sea“ und auf VOX die Filme „Der Zoowärter“ und „The Equalizer“. Doch auch ZDFneo setzt mit „Super 8“, „Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers“ sowie „Tödliche Nähe“ auf Hollywood-Ware.