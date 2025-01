„Es waren aber so viele schöne Angebote“: „Hartz und herzlich“-Lisa gibt beinahe ganzes Bürgergeld aus

Bei „Hartz und herzlich“ werden erstmals Protagonisten aus Kassel begleitet – dazu zählt auch Lisa. Die 32-Jährige hat sich bei ihren Ausgaben verschätzt und beinahe das komplette Bürgergeld ausgegeben.

Löwenmama Lisa tut alles für ihre beiden Kinder. Den zweijährigen Zwillingen soll es trotz Bürgergeld an nichts fehlen. Deswegen hat die 32-jährige Alleinerziehende ihnen die Kleiderschränke mit dringend benötigter neuer Kleidung vollgemacht – und sich dabei im Budget verschätzt. Sie versucht deswegen mit ausrangierten Sachen im Second-Hand-Laden die Haushaltskasse aufzubessern.

Mit ihren Zwillingen Luan und Luna lebt Lisa im Stadtteil Brückenhof. Ihr Ex habe sie damals während der Schwangerschaft betrogen – deshalb ist die Beziehung zerbrochen. „Andere Sachen waren ihm wichtiger als die Kinder, die in meinem Bauch wachsen“, sagt die Protagonistin bei „Hartz und herzlich“.

„Da habe ich mich ein bisschen verschätzt, es waren aber so viele schöne Angebote“

Seitdem Lisa seit rund drei Jahren alles allein regeln muss, ist es auch finanziell sehr knapp. Erst kürzlich ist der Trockner kaputtgegangen und eigentlich müsste ein neuer her – stattdessen kauft die 32-Jährige nun Klamotten für ihre Kinder und hat sich dabei verscherzt. „Ich habe die Prioritäten anders gesetzt und den Kindern die Kleiderschränke vollgemacht“, so die 32-Jährige. Das hat sich die „Hartz und herzlich“-Protagonistin einiges kosten lassen: „Das ist die Hälfte vom Hartz-IV-Satz. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt, es waren aber so viele schöne Angebote.“

Lisa ist finanziell extrem angeschlagen. Denn in der letzten Woche des Monats bleiben der 32-Jährige nur noch 50 Euro zum Leben – schließlich muss sie damit nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Kinder versorgen. Aufgrund der finanziellen Notlage will Lisa jetzt Kinderklamotten in einem Second-Hand-Laden verkaufen. Immerhin bekommt Lisa dafür 57 Euro.

Unterdessen will Lisa weg vom Bürgergeld und hat sich nun in einem Supermarkt beworben: „Ich habe seit sechs Jahren keine Bewerbung mehr geschrieben. Da bin ich ja raus. Das ist nicht gerade mein Traumfachgebiet.“ Die Bewerbung beinhaltet jedoch viele Fehler – dass einige Wörter aufgrund von Fehlern rot markiert sind, stört Lisa nicht. Ob die 32-Jährige damit aber höhere Chancen auf eine Einstellung hat, kann bezweifelt werden.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI immer dienstags ab 20.15 Uhr.