Es ist SEIN „größter Traum”: So reagiert Serkan auf die Dschungelcamp-Teilnahme von Samira Yavuz

Samira Yavuz will die 19. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ aufmischen. Doch wie reagiert eigentlich ihr Ex Serkan auf ihre Teilnahme in der Show?

Samira Yavuz (32) stand für einige Reality-Formate bereits vor der Kamera – sie nahm unter anderem an ‚Der Bachelor‘ (2017), ‚Bachelor in Paradise‘ (2021) und ‚Sommerhaus der Stars‘ (2023) teil, wodurch sie ihre Reichweite und Bekanntheit weiter ausbauen konnte.

Mit „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wagt die 32-Jährige nun das nächste Abenteuer. Die Teilnahme an der Show sei der „größte Traum” von Noch-Ehemann Serkan – gibt es deshalb böses Blut?

„Der Dschungel ist natürlich ’ne riesen Chance“

„Der Dschungel ist natürlich ’ne riesen Chance“, sagt Samira Yavuz im Interview mit RTL. Die 32-Jährige ist selbst davon überrascht, an der Show teilnehmen zu dürfen – denn schließlich war sie bisher noch nicht in vielen Formaten zu sehen gewesen. Andere Reality-Stars arbeiten auf eine Dschungelcamp-Teilnahme hin – so auch ihr Ex-Freund Serkan.

„Das war ja sein größter Traum“, sagt Samira Yavuz zu RTL. Und weiter: „Er hat ja im Showbusiness drauf hingeackert, von Show zu Show. Und dann komm’ ich und mach’ das einfach.“

Zoff gab es wegen ihrer Dschungelcamp-Teilnahme zwischen den beiden jedoch nicht. „Serkan ist kein missgünstiger Mensch. Ich glaube, der hat sich schon für mich gefreut. Aber irgendwo denke ich, schwingt da schon auch ‘ne kleine Melancholie nach, weil das ist sein größter Traum. Ich glaube, der versucht es jedes Jahr, da einen Fuß zu fassen“, erklärt sie.

Zwar hat es mit der Dschungelcamp-Teilnahme bei Serkan nicht geklappt – langweilig wird dem Reality-Star jedoch nicht. Denn er nimmt in der RTLZWEI-Show „Kampf der Realitystars“ teil. Dort kämpft er um den Titel „RealityAllstar“. Und vielleicht klappt es dann im nächsten Jahr auch mit dem Dschungel.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.