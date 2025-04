„Es fällt mir echt schwer“: Samu Haber steigt bei „The Voice of Germany“ aus

Seit 2013 war Samu Haber sechsmal als Coach bei „The Voice of Germany“ dabei. Der Musiker kündigte nun an, kein Teil der kommenden Staffel mehr sein zu wollen – und nennt dafür auch die Gründe.

Traurige Nachrichten für die Fans von „The Voice of Germany“: Samu Haber steigt aus der Castingshow aus. Das verkündete der Sänger jetzt selbst in einem Statement bei Instagram. Künftig will er sich auf seine Musik konzentrieren.

Samu Haber ist nicht mehr bei „The Voice of Germany“ dabei

„Ich habe beschlossen, mich in diesem Jahr auf meine Shows zu konzentrieren und den roten Stuhl zu verlassen“, schreibt Samu Haber. Weiter lässt er verlauten: „Es fällt mir echt schwer, Nein zu sagen zu etwas, das so viel Spaß macht, und zu so vielen tollen Menschen, die jeden Abend mit uns im Studio sind.“

Samu Haber schrieb, dass jetzt immerhin eine andere Person gewinnen kann, weil er nicht mehr dabei sei. „Das Beste ist, dass, wenn ich nicht da bin, jemand anderes gewinnen kann. Es ist echt langweilig, wenn jedes verdammte Mal derselbe Trainer gewinnt. Drei Siege in Folge sind einfach zu viel, und meine Finger sind schon zu voll mit Meisterschaftsringen.“

Ein Comeback schließt Samu Haber jedoch nicht aus: „Da die Show im Herbst im Fernsehen läuft, werde ich wahrscheinlich bei der Produktion anrufen und fragen, ob ich nächstes Jahr wiederkommen kann. Aber jetzt ist es Zeit für große Gitarren, kleine Songs und die Leute, die meine Songs mit mir singen wollen. Ich kann es kaum erwarten. Ein toller Sommer liegt vor uns.“

Die Fans sind enttäuscht, dass Samu Haber bei „The Voice of Germany“ aussteigt. „Es ist ein großer Verlust, aber wir haben Verständnis für dich“, heißt es in einem Kommentar. „Ohne dich wird es anders sein. Wie schade. Aber du weißt bestimmt, was richtig für dich ist“, schreibt ein anderer User.

Macht die komplette Coach-Riege eine „Buzzer-Pause“?

Offenbar macht die komplette Coach-Riege eine „Buzzer-Pause“. Samu Haber, Sängerin Yvonne Catterfeld (45), Popstar Mark Forster (42) und Musiker Kamrad. Auf dem Instagram-Kanal von „The Voice of Germany“ heißt es: „DANKE für eine unglaubliche 14. Staffel ‚The Voice of Germany‘! (…) Danke für eure Coach-Fights, den unglaublichen Spaß und die großen Gefühle von der ersten Blind Audition bis zum Live-Finale. Wir freuen uns aufs Wiedersehen auf den roten Stühlen und sind gespannt, welche Coaches 2025 auf den Buzzer drücken!“