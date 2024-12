Erwartet Laura ein Baby? „Hartz und herzlich“-Marina räumt mit Gerüchten auf

Gibt es etwa bald wieder ein Baby in den Benz-Baracken in Mannheim? Das vermuten die Fans bei Marina und ihren Töchtern. Die TV-Aussteigerin spricht nun Klartext und räumt mit den Gerüchten auf.

Die Zuschauer unterstellen oft kinderreichen Familien, dass erneut Nachwuchs ins Haus steht – das ist nicht nur bei den Wollnys der Fall, sondern auch bei einigen Protagonisten aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“. Ein Kommentar lässt die Gerüchteküche brodeln – die Fans glauben, dass eine Tochter von Marina ein Baby erwartet.

Ist Tochter Laura etwa schwanger? Marina redet jetzt Klartext

In den sozialen Netzwerken spekulieren derzeit die Zuschauer, dass Laura schwanger sein könnte. Als Marina nun einen Schnappschuss mit ihrer Tochter teilt, schreibt ein Fan in den Kommentaren: „Ich dachte, Laura ist schwanger? Hab ich gelesen.“ Das will Marina so nicht stehen lassen – kurze Zeit später platzt ihr der Kragen und redet Klartext.

„Frag mich zwar, an welcher Stelle sie schwanger sein soll, aber ok“

„Frag mich zwar, an welcher Stelle sie schwanger sein soll, aber ok“, stellt die Mannheimerin klar. Marina und ihre Familie sind jedoch kein Einzelfall – immer wieder tauchen Behauptungen auf, dass einige Protagonistinnen aus „Hartz und herzlich“ schwanger sein sollen. Besonders Bewohnerin Simone ist solchen Spekulationen oft ausgesetzt.

Petra heizte Gerüchte um Schwangerschaft selbst an

Während Marina die Spekulationen um eine Schwangerschaft zurückgewiesen hat, heizte eine andere Bewohnerin erst kürzlich die Gerüchte selbst an. Denn Petra hat einen Schwangerschaftstest gemacht und das Ergebnis auch stolz ihrer Community präsentiert – dieser fiel nämlich positiv aus. „Der hat zwei Streifen angezeigt!“, plauderte sie aus.

Und das, obwohl sich Petra bereits in den Wechseljahren befindet. „Auch in den Wechseljahren kann das passieren, zwar ist die Zahl nicht so hoch, dass du gleich empfänglich bist, aber wenn du es zu oft machst, passiert es schon“, klärte der „Hartz und herzlich“-Star ihre Fans auf. Einen Tag später gab es jedoch Entwarnung – Petra ist nicht schwanger. Für den positiven Schwangerschaftstest waren wohl Medikamente verantwortlich.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 17.05 Uhr.