Erstes TV-Duell, Dschungelcamp-Finale und Super Bowl – alle Sendetermine am 9. Februar

Am 9. Februar stehen gleich mehrere große Ereignisse in der TV-Welt an: RTL zeigt nicht nur das Dschungelcamp-Finale, sondern auch den Super Bowl am gleichen Tag. Zudem läuft das erste TV-Duell zur Bundestagswahl zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz. Wir fassen alle Sendetermine zusammen.

Die Zuschauer haben die Qual der Wahl am 9. Februar. Denn es finden gleich mehrere große TV-Events statt – und hohe Quoten sind garantiert. Denn neben dem quotenstarken Dschungelcamp-Finale und dem Super Bowl findet auch noch das erste TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz statt.

Alle Sendetermine am 9. Februar 2025 im Überblick

20.15 Uhr bei ARD und ZDF: Das erste TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz

ARD und ZDF produzieren gemeinsam das Duell des amtierenden Bundeskanzlers, Olaf Scholz (SPD), und seines aussichtsreichsten Herausforderers Friedrich Merz (CDU). Die Union liegt laut Umfragewerten deutlich vor allen anderen Parteien. In 90 Minuten stellen sich beide Spitzenpolitiker den zentralen Fragen zur Zukunft Deutschlands und debattieren live zu den wesentlichen Themen des Bundestagswahlkampfs. Zuschauerinnen und Zuschauer können im Duell die von beiden vorgetragenen Positionen und Lösungsansätze direkt miteinander vergleichen. Moderiert wird die Sendung von Sandra Maischberger (ARD) und Maybrit Illner (ZDF). In der ARD läuft danach „Caren Miosga“ zum TV-Duell und das ZDF zeigt eine Spezial-Ausgabe von „Markus Lanz“.

20.15 Uhr bei RTL: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Finale“

Wer wird zur Königin oder zum König des Dschungels gekürt? Nach mehr als zwei Wochen im australischen Dschungel ist es endlich so weit: Das mit Spannung erwartete Finale steht bevor. Jeder Finalist muss bei einer letzten Prüfung seine außergewöhnlichen Dschungeltalente unter Beweis stellen. Danach liegt es in den Händen der RTL-Zuschauer, zu entscheiden, welcher Star sich den Titel „Königin oder König des Dschungels 2025“ wahrhaftig verdient hat.

23.15 Uhr bei RTL: „NFL LIVE – Der Super Bowl“

Hochspannung auf dem Feld, ein Mega-Event drumherum – es ist DAS Spiel der Superlative. Alljährlich zieht der Super Bowl, das Endspiel der NFL und gleichzeitig das größte Einzelsportereignis der Welt, ein Millionenpublikum in seinen Bann. Die Sportwelt blickt daher gespannt nach New Orleans, wenn die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles im 59. Super Bowl aufeinandertreffen. Welches Team setzt sich die NFL-Krone auf?