Eric Stehfest: Erste Worte zum Karriere-Aus!

Eric Stehfest hat die zweite Staffel von „Dancing on Ice“ gewonnen. In der Show verkündete der ehemalige GZSZ-Star, dass er seine Karriere beenden will und das der Auftritt in der SAT.1-Show sein letzter war. KUKKSI war im Studio in Köln dabei und hat den Schauspieler nach der Live-Show zum Interview getroffen.

Gemeinsam mit Profi-Eiskunstläuferin Amani Fancy nahm Eric Stehfest die Trophäe entgegen. Für seine zwei Auftritte bekamen die beiden jeweils stolze Höchstzahl von 30 Punkten. Nicht nur die Juroren, sondern auch die Zuschauer konnte er damit auf ganzer Linie überzeugen. Doch in der Show machte er eine überraschende Ankündigung: Er beendet seine Karriere nach „Dancing on Ice“.

Eric Stehfest hat zu sich selber gefunden

Doch weshalb hat er diesen krassen Entschluss gefasst? „Ich denke darüber selber noch sehr viel nach. Ich habe als kleiner Junge entschieden, Schauspieler zu werden. Ich habe aber nicht gewusst, wer ich eigentlich selber bin. Ich habe angefangen, mich hinter Rollen zu verstecken – diese habe ich vielleicht mehr geliebt, als mich selbst. In den vergangenen Monaten habe ich jedoch zu mir selbst gefunden. Auch durch ‚Dancing on Ice‘ habe ich herausgefunden, wer ich eigentlich bin. Die Suche nach dem, wer ich eigentlich bin, hat jetzt ein Ende. Ich weiß jetzt, was ich will oder wer ich sein möchte“, erzählt Eric Stehfest im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Dancing on Ice war sein letzter Auftritt

Eric Stehfest hat zu sich selbst gefunden und will etwas bewegen. „In der Realität möchte ich viel bewegen. Hinter dem Fernsehen steckt immer eine Fiktion – diese möchte ich aufbrechen. Ich habe außerdem die Schreiberei für mich entdeckt. Was mich vor allem bewegt, sind die Bewegungen, welche derzeit stattfinden. Es gibt so viele Themen, welche die Jugend oder uns alle bewegen. Ich kann für mich da einfach nicht mehr wegschauen und deshalb habe ich die Entscheidung getroffen“, sagte uns der Schauspieler.