„Endlich hat RTL+ eingelenkt“: Dschungelcamp-Staffel mit Michael Wendler ist wieder online!

Michael Wendler ist bei RTL+ zurück. Der Streamingdienst hat die Dschungelcamp-Staffel mit dem umstrittenen Sänger wieder online gestellt.

Selten hat es eine bekannte Persönlichkeit geschafft, seine Karriere so schnell gegen die Wand zu fahren, wie Michael Wendler. Hintergrund waren damals umstrittene Äußerungen zur Corona-Pandemie – die Zuschauer wanden sich von dem Musiker daraufhin ab und RTL beendete die Zusammenarbeit.

Der TV-Sender distanzierte sich von Michael Wendler und schnitt den Juror sogar in der laufenden Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ raus. Auch alle Sendungen mit dem Musiker wurden beim Streamingdienst RTL+ entfernt – dazu zählt auch die legendäre Dschungelcamp-Staffel aus dem Jahr 2014, wo er zu den Kandidaten gehörte.

RTL+ stellt Dschungelcamp-Staffel mit Michael Wendler wieder online

Anlässlich des Dschungelcamp-Jubiläums hat RTL+ die Dschungelcamp-Staffel mit Michael Wendler wieder online gestellt. „20 Jahre ‚Ich bin ein Star – holt mich hier raus‘ Dieses Jubiläum möchten wir feiern: Mit euch und den legendären Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 20 Jahren Dschungelcamp. Eine Sache gilt aber nach wie vor: Wir distanzieren uns von Michael Wendler. Viel Spaß beim Streamen dieser legendären Staffel“, heißt es in einem Statement.

Julian F.M. Stoeckel: „Endlich hat RTL+ eingelenkt“

Der Jubel bei den Fans dürfte riesig sein – aber auch bei anderen Teilnehmern der Staffel. So freut sich Julian F.M. Stoeckel riesig, dass die Staffel, an welcher er ebenfalls teilnahm, wieder online abrufbar ist. „YEAAAAAAAAAAAH! ENDLICH, ENDLICH hat RTL Plus eingelenkt und unsere legendäre IBES-Staffel wieder ONLINE gestellt! ENDLICH, ENDLICH könnt ihr unsere Staffel von ‚Ich bin ein Star – holt mich hier raus‘ wieder sehen“, feiert der TV-Star auf seinem Instagram-Kanal.

Das Dschungelcamp aus dem Jahr 2014 gehört zu den legendärsten Staffeln der Show. Neben Michael Wendler nahmen Larissa Marolt, Melanie Müller, Tanja Schumann, Jochen Bendel, Winfried Glatzeder, Julian F. M. Stoeckel, Mola Adebisi, Corinna Drews, Gabriella De Almeida Rinne und Marco Angelini teil. Michael Wendler verließ das Camp auf eigenen Wunsch nach nur vier Tagen – danach wollte er wieder zurück, was die Produktion jedoch ablehnte. Mit durchschnittlich 7,87 Millionen Zuschauern und Zielgruppen-Marktanteilen von 44,8 Prozent war die achte Staffel bis heute die erfolgreichste aller Zeiten.