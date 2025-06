Emotionale Szenen: Andreas Gabalier singt bei „Schlagerbooom“ für die Opfer von Graz

Der „Schlagerbooom“ in der ARD steht eigentlich für Party-Stimmung. Doch für einen Moment wurde es still. Denn Andreas Gabalier sorgte in der Show mit Florian Silbereisen für einen Gänsehaut-Moment.

Zahlreiche Stars haben sich beim „Schlagerbooom Open Air“ blicken lassen – darunter Andrea Berg und Dieter Bohlen. Um 23 Uhr richtete Florian Silbereisen bewegende Worte an das Publikum. Er erinnerte an den schrecklichen Amoklauf in Graz, wo elf Menschen ums Leben gekommen sind.

Andreas Gabalier erinnert an die Opfer von Graz

Andreas Gabalier setzte sich kurz danach ans Klavier und spielt eine ganz besondere Version seines Songs „Amoi seh ma uns wieder“. Während seiner Darbietung war das Publikum sichtlich bewegt – einige Zuschauerinnen und Zuschauer kämpften sogar mit den Tränen. Der Song wurde zu einer der eindrucksvollsten Momenten des Abends – mitten in der Schlagershow, welche sonst für ihre Party-Stimmung bekannt ist, wurde es plötzlich ganz still.

„Diese Tragödie hat mich zutiefst berührt“

Andreas Gabalier ist selbst in Graz aufgewachsen. Den Song „Amoi seg’ ma uns wieder“ hat er damals nach zwei Verlusten in seiner Familie geschrieben und ist zu einer Hymne des Trostes geworden. Bereits am 17. Juni überraschte Andreas Gabalier die Teilnehmer einer Gedenkfeier im Grazer Dom mit einem Auftritt und sang genau diesen Song. „Diese Tragödie hat mich zutiefst berührt“, erklärte der Musier gegenüber Puls24.

Am 10. Juni 2025 erschütterte ein Amoklauf eine Schule in Graz. Ein 21-jähriger ehemaliger Schüler eröffnete das Feuer und tötete elf Menschen – darunter neun Schülerinnen und Schüler, eine Lehrerin sowie sich selbst. Elf weitere Menschen wurden bei der Bluttat verletzt. Der Amoklauf versetzte Graz sowie das ganze Land in eine tiefe Trauer. Nach der schrecklichen Tragödie fanden zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt.