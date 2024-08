Elena Miras: Kommt es zum Dschungel-Drama mit Daniela Büchner?

Die Legenden-Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ steht bei RTL in den Startlöchern. In Südafrika treffen zwei Erzfeindinnen aufeinander: Elena Miras und Daniela Büchner. Ist eine Eskalation bereits vorprogrammiert?

Ab dem 16. August flimmert bei RTL die Jubiläumsstaffel vom Dschungelcamp über die Bildschirme. Ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten der Show wagen sich nochmal in den Dschungel – zum Cast der Allstars-Staffel gehört auch Elena Miras. Auf eine Mitcamperin hat die Reality-Persönlichkeit überhaupt keine Lust.

Elena Miras hat keine Lust auf Daniela Büchner

„Am wenigsten freue ich mich auf die Kandidaten, wenn es stimmen sollte, dass meine beste Freundin mit dabei ist. Danni Büchner“, sagt Elena Miras in einem Clip auf Instagram. Die Staffel ist mittlerweile abgedreht – im Vorfeld wussten die Kandidatinnen und Kandidaten nicht sicher, auf wen sie in der Legenden-Staffel treffen werden.

Elena Miras verrät in dem Video auch, wovor sie am meisten Angst habe. „Am meisten Angst habe ich vor der Höhe, wenn da was kommen sollte. Und so ein bisschen Ekel natürlich immer noch vor den Insekten“, so die 32-Jährige. Diesmal will Elena Miras sich die Dschungelkrone holen. Dass es damals mit dem Sieg nicht geklappt hat, könnte laut Elena Miras vor allem an einer Sache liegen. „Das Flaschenthema war so präsent in meinem Dschungel damals. Ich glaube, das hat mich meinen Gewinn gekostet“, sagt sie im Interview mit RTL.

Zwischen Elena Miras und Daniela Büchner hat es im Dschungelcamp im Jahr 2020 ordentlich geknallt. „Du machst hier eine Show“, warf Elena Miras ihrer Konkurrentin vor. Danni hat jedoch angekündigt, in der Allstars-Staffel gar nicht mehr auf Streit aus zu sein. In einem Clip bei Instagram kündigte die Mallorca-Auswanderin an: „Seit 2020 hat sich einiges verändert. Nicht nur mein Aussehen, sondern auch mein Mindset. Ich war damals eine wirklich sehr negativ eingestellte, traurige Frau. […] Aber heute bin ich sehr happy und sehr glücklich und sehr entspannt. Meine Zündschnur ist etwas länger geworden.“