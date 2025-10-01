Eklat um Nacktbilder: Marvin Kleinen stellt seine Freundin im „Sommerhaus“ bloß – diese Szenen wurden nicht gezeigt

Im „Sommerhaus der Stars“ ist der Zoff völlig eskaliert! Marvin Kleinen stellte in der RTL-Show seine Freundin bloß. Nach dem Eklat meldet er sich zu Wort und enthüllt, dass einige Szenen im TV gar nicht gezeigt wurden.

Zwischen Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart gab es einen heftigen Zoff im „Sommerhaus der Stars“. Schon beim Pärchenspiel „Du blöder Mixer“ war die Stimmung angespannt – danach wurde es jedoch noch explosiver! Denn der nächste Eklat hat nicht lange auf sich warten lassen.

Streit um Nacktbilder eskaliert

Jennifer Degenhart erzählte in der Runde, dass sie mal eine Model-Anfrage für 200.000 Euro erhalten habe. „Die verlangen ziemlich krasse Sachen“, deutete die 27-Jährige an – nähere Details wollte sie jedoch nicht nennen. Doch dann grätscht ihr Freund dazwischen: „Entweder du sagst, wie es ist oder du lässt es.“

„Ja, du musst dich geil machen. Nacktbilder! Alles. Die hat alles geschickt“, erklärt er dann gegenüber Ryan. Jennifer ist völlig verwundert: „Wie, ich habe alles geschickt?“ Dann behauptet Marvin: „Doch, die hast du geschickt. Wo du vor dem Spiegel kniest. […] Du hast Dessous angehabt, wo man alles gesehen hat. Alles. Man hat die Schamlippen gesehen!“

Jennifer ist zutiefst verletzt und kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. „Bist du dumm gerade?“, fragt sie ihren Freund. Dann schlägt Marvin sogar vor, das „Sommerhaus“ zu verlassen, um die Sache draußen zu klären. Er will sich entschuldigen – jedoch wirft er Jennifer vor, dass sie das Thema überhaupt angesprochen habe.

„Ich hätte es nicht erzählen dürfen“

Entschuldigt hat er sich offenbar – jedoch wurden diese Szenen laut seinen Aussagen in der TV-Show nicht gezeigt. Marvin redet nun Klartext und zeigt Reue. „Nach diesem Streit habe ich mich entschuldigt. Das haben sie (RTL, Anm. d. Redaktion) aber komplett rausgelassen. Danach sieht man nur das Gespräch, wie ich in der Toilette bin und da wieder auf Konfrontation bin“, sagt er in einem Interview mit RTL. Und schließlich gibt er noch zu: „Ich hätte es nicht erzählen dürfen.“

Jennifer fand, dass sie von Marvin in ein schlechtes Licht gerückt wurde: „Was mich so getriggert hat und zum Weinen gebracht hat, war, dass mein Partner so offen über mich spricht.“ Dem Paar wurde vorgeworfen, den Streit inszeniert zu haben – das dementiert Jennifer jedoch: „Man muss nicht auf Krampf extra Streit provozieren, um irgendwie Sendezeit zu bekommen. Man kann die Zeit auch ganz anders nutzen, um gezeigt zu werden.“

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer dienstags um 20.15 Uhr.