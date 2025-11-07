Eklat beim „Promi-Büßen“: Kandidatin bricht TV-Show freiwillig ab

In der ProSieben-Show „Das große Promi-Büßen“ kam es zum Eklat. Es folgte ein heftiger Schlagabtausch zwischen zwei Kandidatinnen – und dann kam es zu einem freiwilligen Ausstieg.

Ex-GNTM-Model Linda Braunberger und Reality-Sternchen Bellydah Venosta gerieten in „Das große Promi-Büßen“ so heftig aneinander und lieferten sich einen Schlagabtausch, dass eine davon danach freiwillig das Handtuch schmiss.

Linda Braunberger verlässt das „Promi-Büßen“

Nach der Eskalation mit ihrer Konkurrentin hat Linda Braunberger ihre Koffer gepackt und verlässt die Show. Beide sind schon länger verfeindet. Der Grund? Ein Mann. Bellydah Venosta nahm im Jahr 2024 am MTV-Format „Germany Shore“ teil und verguckte sich dort in Reality-Star Jermaine Diallo. Dieser gab ihr dann jedoch einen Korb und ist heute mit Linda Braunberger liiert.

„Mir ist das viel zu viel für die Psyche, deswegen gehe ich jetzt“

„Mir ist das viel zu viel für die Psyche, deswegen gehe ich jetzt“, kündigte die 24-Jährige bei „Das große Promi-Büßen“ an. Jörg Dahlmann und Theresia Fischer versuchten noch, sie zu beruhigen. Doch am Ende blieb es bei dem Exit.

Zuvor lieferten sich die beiden heftige Wortgefechte in der ProSieben-Show. Linda warf Bellydah vor, sie grundlos beleidigt zu haben. „Ohh, Mäuschen! Er hat echt eklige Sachen mit mir gemacht“, so Bellydah. Das hat Linda jedoch nicht auf sich sitzen lassen: „Weil du eine eklige Person bist.“

Das brachte Bellydah jedoch richtig in Rage. „Du bist genauso eine Gossenf*tze wie ich. Aber ich bin nicht so eine scheinheilige F*tze wie du“, meint sie. Dann teilt Bellydah noch weiter aus: „Das war nur ein Chihuahua, der mich angebellt hat. Man sollte nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt.“ Reality-Star Serkan Yavuz war von der Eskalation geschockt: „Ich habe selten zwei erlebt, die so weit unter die Gürtellinie gehen.“