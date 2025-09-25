Eklat bei „Rosins Restaurants“: Aggressiver Wirt beschimpft die Gäste

Gutes Essen ist ein elementarer Bestandteil in einem Restaurant. Und auch Freundlichkeit der Mitarbeiter wird vorausgesetzt. Der Besuch von Frank Rosin in einem italienischen Restaurant in Dortmund endete in einer Katastrophe.

„Rosins Restaurants“ ist mit neuen Folgen bei Kabel eins zurück. Seit mittlerweile 16 Jahren kümmert sich Frank Rosin um Restaurants oder Kneipen, bei denen die Gäste ausbleiben und somit eine Flaute in der Kasse herrscht. Der Sternekoch besuchte jetzt das italienische Restaurant „Rossini“ im Dortmunder Klinikviertel. Inhaber ist David Jaha – doch um sein Lokal haben die Gäste bisher einen Bogen gemacht.

Wirt beschimpft seine Gäste

Beim Testessen in „Rosins Restaurants“ gab es Kritik an seinem „Fine Dining“-Konzept. Statt etwas zu ändern, reagierte der Inhaber mit Aggressivität und beschimpfte seine Gäste. Er empfahl einem Paar sogar den Gang zum Therapeuten und warf mit Beleidigungen um sich. Frank Rosin entschuldigte sich daraufhin bei den Besuchern für das Verhalten des Wirts. Das war jedoch erst der Anfang von dem Eklat.

Küchenchef schmeißt nach Eklat hin

Denn einige Augenblicke später kam es zu einem heftigen Streit zwischen David Jaha und seinem Küchenchef Carlo. Der Streit eskalierte komplett und deshalb zog der Küchenchef fatale Konsequenzen – er kündigte und schmiss den Job hin. Das Lokal hatte demnach keinen Koch mehr – und Frank Rosin sah sich gezwungen, seine Mission zu beenden.

Später wurde jedoch bekannt, dass das Lokal „Rossini“ komplett schließen musste. Denn das Konzept konnte die Gäste nicht überzeugen – außerdem ist die Arbeitsatmosphäre alles andere als gut. Und ohne einen Küchenchef konnte das Lokal sowieso nicht fortgeführt werden.

Frank Rosin hat in den 16 Jahren schon viel erlebt – das dürfte selbst für den Sternekoch ein ungewöhnlicher Fall gewesen sein. Zwar eröffnet er Restaurants immer wieder neue Perspektiven – ein Neuanfang in dem Dortmunder Lokal war unter den Bedingungen jedoch nicht möglich. Den Besuch im „Rossini“ hätte sich der Sternekoch wohl sparen können.