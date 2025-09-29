„Echt und ungefiltert“: Das nimmt sich Marc Terenzi für „Promi Big Brother“ vor

Marc Terenzi steht wieder im Rampenlicht: Der Sänger gehört zum Cast der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“. Der 47-Jährige verrät, was er sich für die Realityshow vornimmt.

SAT.1 hat fünf weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die neue Staffel von „Promi Big Brother“ enthüllt. Mit dabei ist ein Name, der für besondere Aufmerksamkeit sorgen dürfte – und zwar Marc Terenzi. Der 47-Jährige nutzt die Show für sein TV-Comeback und will sich von einer ganz neuen Seite zeigen.

„Ich möchte die neue Version meiner selbst sein und hoffe, dass die Menschen mich so mögen, wie ich jetzt bin“, erklärte Marc Terenzi in einem SAT.1-Interview. Der Sänger will sich allen Herausforderungen stellen: „Ich bin auf alles vorbereitet. Ich möchte mich wieder selbst herausfordern, daher ist alles willkommen.“

„Ich bin nicht mehr der wilde Rockstar von früher“

Marc Terenzi wagte einen Neuanfang auf Mallorca und eröffnete auf der Balearen-Insel eine Eisdiele. „Ich bin nicht mehr der wilde Rockstar von früher, sondern jemand, der ein neues Leben begonnen hat“, erklärte er. Besonders Authentizität sei ihm bei „Promi Big Brother“ wichtig. Die Zuschauer werden ihn „echt und ungefiltert“ sehen, verspricht der Musiker.

Der 47-Jährige wagt nach einem Klinikaufenthalt im Jahr 2024 für Entzug und mentale Gesundheit bei „Promi Big Brother“ einen Neuanfang. 1999 startet er seine Karriere als Mitglied der Boyband Natural und ist mehrfach in TV-Formaten zu sehen, darunter in der ProSieben-Dokusoap „Sarah & Marc in Love“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Dort holte er 2017 sogar die Dschungelkrone.

Neben Marc Terenzi: Auch diese Kandidaten sind bei „Promi Big Brother“ dabei

„Promi Big Brother“ startet am 6. Oktober 2025 in SAT.1, zuvor beginnt bereits der 24-stündige Livestream auf Joyn. Neben Marc Terenzi sind unter anderem „Bachelor“ Andrej Mangold, Großfamilien-Expertin Sarah-Jane Wollny, Schlagersänger Achim Petry, „K11“-Legende Michael Naseband, Reality-Star Christina Dimitriou, Reality-Star Laura Blond und TikTok-Mama Karina2you dabei. Auch Influencer SatansBratan, TV-Sternchen Pinar Sevim, Reality-Star Paco Herb sowie Schauspielerin Doreen Dietel wurden bestätigt.