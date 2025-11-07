DSDS 2026: RTL lüftet erste Details zum Recall

Bei RTL geht „Deutschland sucht den Superstar“ auch 2026 in eine neue Runde. Neben Dieter Bohlen sitzen Ballermann-Queen Isi Glück und Rapper Bushido in der Jury. Nun gibt es erste Details zum Recall.

Im Jahr 2025 legte DSDS eine Pause ein – jedoch kommt die Castingshow im kommenden Jahr zurück. Bereits seit einigen Monaten finden die Dreharbeiten statt. Nun steht auch schon bald der Recall an.

DSDS-Recall findet wieder im Europa-Park statt

DSDS kommt zurück und zwar in den Europa-Park. Nachdem 2024 bereits das Casting der großen RTL-Erfolgsshow in Deutschlands größtem gigantischem Freizeitpark umgesetzt wurde, findet vom 18. bis 22.11.2025 der Recall zwischen Achterbahnen und überraschenden Shows statt. Der Recall fand hier bereits 2024 statt.

Als Locations stehen dafür die neue Silver Lake City, die Talent Academy und das Magic Cinema 4D fest. Darüber hinaus werden die Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam mit der Jury für weitere aufregende Drehs im Europa-Park unterwegs sein.

Am Jurypult nehmen kein Geringerer als DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen, Ballermann-Star Isi Glück und Rapper Bushido Platz. Rund 30 Kandidatinnen und Kandidaten haben es durch die Casting-Runde in Köln geschafft und müssen nun in einem harten Wettbewerb vor der Jury erneut ihr Talent beweisen. Mit etwas Glück können die Besucher des Europa-Parks bei den Aufzeichnungen des Recalls zuschauen. Die 22. Staffel wird ab 2026 zu sehen sein. Ein genauer Sendetermin ist jedoch noch nicht bekannt.