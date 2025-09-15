DSDS 2026: Die Dreharbeiten beginnen – Isi Glück postet erstes Foto vom Set

Isi Glück sitzt neben Dieter Bohlen und Bushido in der DSDS-Jury. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel beginnen in diesen Tagen. Die Ballermann-Ikone postete den ersten Schnappschuss vom Set.

Auch im Jahr 2026 geht eine neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ in die nächste Runde. Neben Poptitan Dieter Bohlen sitzen Ballermann-Star Isi Glück sowie Rapper Bushido in der Jury.

Isi Glück ist von Mallorca nach Köln gereist. Denn dort starten am morgigen Dienstag die Dreharbeiten zur neuen Staffel. Für die Probe durfte Isi Glück am Jurypult schon mal Platz nehmen. „Die Suche nach dem neuen und absolut wundervollsten Superstar beginnt und ich hoffe, dass wir einen richtig tollen Gewinner/in finden! DSDS heute habe ich schon mal Probe gesessen auf meinem Platz und morgen geht es los!“, postete sie zu einem Schnappschuss.

Zahlreiche Fans gratulieren ihr zu dem TV-Job – darunter auch ihr Mann Carlos Lucio: „Stolz auf dich“, schreibt er in den Kommentaren. Und auch von einigen Ballermann-Kollegen gibt es Glückwünsche an Isi Glück. „Viele Jahre harte Arbeit, viele Jahre sich immer wieder behaupten, viele Jahre Wille und Ehrgeiz! Du bist eine Macherin, ich freu mich sehr für dich und ich schaue nach vielen Jahren mal wieder DSDS“, schreibt etwa Julian Benz.

So kam Isi Glück in die DSDS-Jury

Isi Glück freut sich riesig auf den Jury-Job bei DSDS. „Ungefähr im März kam ein Anruf. Es war nicht so, dass man gesagt hat, dass ich in der Jury bin. Sondern man wurde zuerst zu einem Gespräch eingeladen. Man musste sich vorstellen und schauen, ob die Chemie passt. Von meiner Seite aus musste ich überhaupt nicht lange überlegen, da es ein Jackpot und ein absoluter Ritterschlag ist, in der DSDS-Jury zu sitzen und den Partyschlager in eine solch große Sendung zu bringen. Es war ein absolut krasser Moment“, sagte die Megapark-Künstlerin im exklusiven KUKKSI-Interview.

Die knallharten Urteile von Dieter Bohlen lobt Isi Glück: „Ich finde es immer gut, wenn man eine klare Meinung hat und diese auch sagt. Die Meinung von Dieter Bohlen ist immer sehr klar und die direkte Art finde ich besser als jemand, der nicht wirklich sagt, was er denkt. Deshalb finde ich super, dass Dieter so ist, wie er ist. Dafür steht er ja auch und das macht die Sendung aus.“

RTL zeigt die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ im Frühjahr 2026.