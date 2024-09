DSDS 2024: So hoch war die Quote bei der Auftakt-Folge!

Bei RTL startete am Mittwoch die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Zeitgleich liefen auch „TV total“ auf ProSieben und die neue Streaming-Show von Stefan Raab bei RTL+ – wer fuhr die höchste Quote ein?

Dieter Bohlen und seine Jury-Kollegen suchen wieder einen neuen Superstar. Der Poptitan vergab in der Auftakt-Folge direkt seine erste Goldene CD – so schnell wurde diese noch nie vergeben. Erstmals startete die neue Staffel nicht im Frühjahr, sondern im Herbst. Die erste Folge im vergangenen Jahr sahen damals mehr als 20 Prozent der 14- bis 49-Jährigen – diesmal waren es nur 12,4 Prozent. Das entspricht nur 0,57 Millionen Zuschauer.

Im Schnitt schauten am Mittwoch nun 1,96 Millionen Menschen zu – der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 8,8 Prozent. Auch, wenn der DSDS-Auftakt nicht ganz so nach Plan lief – mit dem Castingformat setzte sich RTL noch vor die Shows bei SAT.1 und dem ZDF. In SAT.1 kam eine weitere Ausgabe von „Das großen Backen“ auf gute neun Prozent bei den jungen Zuschauern, im ZDF kam „Die große ‚Terra X‘ Show“ auf 7,6 Prozent.

„TV total“ von neuer Streaming-Show mit Stefan Raab erstmal unbeeindruckt

Interessant war am Mittwoch vor allem auch, wie hoch die Quote von „TV total“ auf ProSieben war. Die Show mit Sebastian Pufpaff kam genau auf die gleichen Werte wie DSDS und erreichte ebenfalls einen Marktanteil von 12,4 Prozent. Zur gleichen Zeit schickte RTL+ die neue Show mit Stefan Raab ins Rennen. Wie viele Zuschauer die Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ über das Streamingportal gesehen haben, ist zumindest derzeit noch nicht bekannt.

Später tat sich ProSieben dann aber ziemlich schwer. Das um 21:25 Uhr gestartete „Bratwurst & Baklava“ kam nicht über 6,8 Prozent beim jungen Publikum hinaus. Und das „Comedystreet“-Doppelpack versagte mit einem Marktanteil von rund drei bis vier Prozent völlig. Immerhin: Zwischen 13:45 und 18:15 Uhr holte der Sender durchgehend zweistellige Marktanteile, wie dwdl schreibt. Beim Tagesmarktanteil kommt RTL auf 10,8 Prozent, gefolgt von SAT.1 mit 7,6 Prozent und ProSieben kommt als Dritter auf 7,2 Prozent.