DSDS 2023: Big N startet mit seinem Rap-Song „Let’s Bounce“ durch

Nikolaos Simediriadis aka „Big N“ war bei „Deutschland sucht den Superstar“ eine echte Überraschung. Für den Nachwuchssänger war der Auftritt beim Casting schon jetzt ein voller Erfolg. Denn sein Rap-Song „Let’s Bounce“ ging im Netz viral und verbucht Millionen Aufrufe.

Er war vermutlich DIE Überraschung des Abends: DSDS-Kandidat Nikolaos Simediriadis aka „Big N“ aus Werther. In der Auftaktfolge der großen DSDS-Jubiläumsstaffel am vergangenen Samstagabend rappte sich der 23-Jährige nicht nur in die Herzen und Ohren der vierköpfigen Jury, sondern ging auch direkt viral. Überragende 3,5 Millionen Aufrufe zählt der Mitschnitt seines Auftritts beim Jury-Casting bereits auf TikTok.

DSDS-Casting war für Big N ein voller Erfolg

Mit seiner „schönen Oldschool-Mucke“, wie der gebürtige Grieche und bekennender Notorious B.I.G.-Fan seine Songs selbst beschreibt, konnte Big N sogar eines der größten Plattenlabels Deutschlands überzeugen: Am 18. Januar 2023 ist „Let’s Bounce“ bei Universal Music erschienen. Damit ist seine DSDS-Teilnahme schon jetzt ein großer Erfolg für Big N!

Schafft er es in der nächsten Runde erneut, sich gegen die restlichen Kandidat:innen und vor Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony zu beweisen? Denn, Single hin oder her, nur, wer auch in Mönchengladbach überzeugt, ergattert eines der begehrten Tickets zum Auslandsrecall auf Mallorca. RTL zeigt die nächste Folge der Jubiläumsstaffel am Samstag, 21. Januar 2023, 20.15 Uhr. Auf RTL+ werden die Folgen jeweils mit TV-Ausstrahlung als Preview der nächsten Folge angeboten. Schon gelesen? DSDS 2023: Kandidat Nikolaos Simediriadis aka „Big N“ leistet sich Fauxpas!