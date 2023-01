DSDS 2023: Kandidat Nikolaos Simediriadis aka „Big N“ leistet sich Fauxpas!

Ist Pietro Lombardi ein Rapper? Zumindest meint das Kandidat Nikolaos Simediriadis aka „Big N“ in der ersten Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ und tritt damit ordentlich ins Fettnäppchen. Ob er das Ruder wieder rumreißen kann?

Die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ steht bei RTL in den Startlöchern. Die Kandidat:innen wollen ihren Traum verwirklichen und im Musikbusiness groß rauskommen. Das ist aber mit einigen Hürden und einem langen Weg verbunden. Denn nach dem Casting gibt es gleich zwei Auslandsrecalls – zumindest für die Sänger:innen, welche die nächste Runde erreichen.

Nikolaos Simediriadis verwechselt Pietro Lombardi mit einem Rapper

In der ersten Folge von DSDS will auch Nikolaos Simediriadis sein Glück vor der Jury rund um Dieter Bohlen versuchen. „Big N“, wie er auch genannt wird, will mit seinem Auftritt „alle wegbouncen“. „Ich mache auf jeden Fall keinen Asi-Rap, sondern schöne Oldschool-Mucke, die real ist. Ich bounce mich zum Superstar, wenn es sein muss!“, stellt der 23-Jährige klar. Der Jury will er so richtig einheizen: „Ich bringe auf jeden Fall mein griechisches Talent und Humor mit“, verspricht der Kandidat.

Doch dann passiert ihm ein ziemlich peinlicher Fauxpas. Denn er verwechselt Pietro Lombardi mit einem Rapper. Autsch! Ob er nach der Verwechslung dennoch die Jury mit dem eigenen Song „Let’s Bounce“ überzeugen kann? Und wie wird Pietro Lombardi auf den Fauxpas reagieren? Das zeigt RTL in der ersten Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag um 20:15 Uhr. Die Folge ist danach auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!