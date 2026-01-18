Dschungelcamp-Stars sprechen sich gegen Gil Ofarim aus

Die Teilnahme von Gil Ofarim im Dschungelcamp sorgt bei den Mitcampern für Zündstoff. Zahlreiche Kandidaten haben sich gegen den Musiker ausgesprochen.

Am 23. Januar 2026 startet bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Die meisten Kandidaten sind mittlerweile in Australien angekommen – so auch Gil Ofarim. Die Stimmung seiner Mitcamper fällt eher frostig aus.

Die Mitcamper wollen sich am Lagerfeuer nicht mit Gil Ofarim (43) auseinandersetzen und haben keine Lust auf Gespräche. Denn für die Lüge im Antisemitismus-Skandal haben die wenigsten Verständnis.

„Wenn er mich im Dschungel darauf ansprechen würde, würde ich sagen: ‚Ich verzichte lieber auf Sendezeit, als dass wir gemeinsam über dieses Thema noch einmal sprechen'“, sagt Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) in der „Bild“-Zeitung. „Ich denke mir meinen Teil, aber dieses Thema ist einfach sehr heikel und braucht eine ganz andere Plattform“, so auch Hardy Krüger jr. (57).

„Gil Ofarim finde ich ganz dünnes Eis und empfinde es als sehr schwierig“

Auch ehemalige Dschungelcamper können seine Teilnahme nicht nachvollziehen. Realitystar Matthias Mangiapane (42) findet deutliche Worte: „Ich finde das, was da passiert ist, unmöglich, vor allem dem Hotelpersonal gegenüber. Das geht für mich gar nicht.“ Daniela Büchner lässt im KUKKSI-Interview verlauten: „Gil Ofarim finde ich ganz dünnes Eis und empfinde es als sehr schwierig.“

Etwas anders sieht es Julian F.M. Stoeckel (38). „Ich finde die Teilnahme von Gil Ofarim nicht so kritisch. Das Dschungelcamp ist ja berühmt dafür, auch die von der Gesellschaft als skandalisiert eingeordnete Prominente einzuladen. Gerade die Prominenten, die von der Gesellschaft als ‚die Bösen‘ gesehen werden, haben am Ende am meisten zu erzählen“, erklärt der Entertainer zu KUKKSI.

Micaela Schäfer (42) hofft unterdessen, dass Gil Ofarim im Dschungelcamp auspacken wird. „Ich freue mich wahrscheinlich am meisten auf Gil Ofarim. Nicht aus dem Grund, weil ich ihn toll finde – sondern deshalb, weil ich wie viele Millionen andere Zuschauer wissen will, was damals wirklich vorgefallen ist und wie die Geschichte war. Und was ihn dazu getrieben hat, so zu handeln. Ich hoffe, dass er den Mut hat, im Dschungelcamp klare Antworten zu finden und auspacken wird“, sagt uns die Nacktschnecke.