Dschungelcamp-Star Umut Tekin: Schwierige Kindheit belastet sein Liebesleben

Umut Tekin war in zahlreichen Reality-TV-Formaten zu sehen. Nun wagt sich der 28-Jährige ins Dschungelcamp. Die bekannte Persönlichkeit hatte eine komplizierte Kindheit – besonders das Verhältnis zu seinem Vater war schwierig.

Umut Tekin ist ein Reality-Star, der vor allem durch seine Teilnahme im Jahr 2022 bei „Die Bachelorette“ bekannt wurde. Danach war er auch bei „Bachelor in Paradise“, wo er Jana-Maria Herz kennenlernte. Im darauffolgenden Jahr nahm er an „Temptation Island VIP“ teil, wo er durch einen Seitensprung mit Emma Fernlund für Schlagzeilen sorgte.

Die beiden wurden später ein Paar und waren dann gemeinsam 2024 im „Sommerhaus der Stars“, wo sie erneut für Aufsehen sorgten. Ihre Beziehung wurde auch in der Vox-Doku „Wo die Liebe hinfällt“ begleitet. Später war Umut dann bei „Love Island VIP“ und auch bei „Good Luck Guys“ zu sehen. Zuletzt war er in der ProSieben-Show „Die Abrechnung – Der Promi-Showdown“ zu sehen.

„In meiner Kindheit hab’ ich sehr, sehr, sehr viel mitgemacht“

In einem früheren RTL-Interview hat Umut Tekin einige Einblicke in seine schwierige Kindheit gewährt. „In meiner Kindheit hab’ ich sehr, sehr, sehr viel mitgemacht“, sagt der 28-Jährige. Zu sehr ins Detail gehen wollte er aber nicht: „Ich will nicht anfangen zu heulen.“ So viel aber doch: Vor allem das Verhältnis zu seinem Vater hat ihn sehr belastet. Denn er ist immer wieder gegangen und wiedergekommen. „Ich glaube, ich bin auch gewissermaßen irgendwo toxisch geworden, weil das die gewissen Verlustängste sind und ich eher Angst habe, dass ich verlassen werde“, sagt Umut Tekin.

Schwierige Kindheit belastet sein Liebesleben

„Aber ich hab schon ein großes Stück weit daran gearbeitet, dass ich das auch verarbeitet habe“, verriet der 28-Jährige. Seine Kindheit bezeichnet er vor allem als „toxisch“. Die traumatischen Erlebnisse von damals belasteten vor allem sein Liebesleben: „Wenn ich Liebe verspüre, dann assoziiere ich das immer mit verlassen werden – und das ist immer das, was du in deiner Kindheit erlebt hast.“ Besonders seine Mutter sei ihm extrem wichtig: „Für meine Mutter würde ich alles tun. Wenn sie nicht wäre, dann wäre ich auch heute jetzt nicht hier.“

Privat ist Umut gelernter Altenpfleger-Helfer und arbeitete auch einige Jahre in dem Beruf, bis er sich 2024 durch seine Teilnahme in diversen Reality-Formaten selbstständig machte. Medial wird Umut insbesondere durch seine Beziehungs- und Liebesleben auffällig, da er unter anderem die On-Off-Beziehung mit Emma und die dazugehörigen Trennungen öffentlich austragen. So wurde u. a. während der Dreharbeiten eine Trennung live von Kameras begleitet.

Umut Tekin will im Dschungelcamp nicht flirten

In früheren Reality-Formaten hat Umut Tekin nichts anbrennen lassen – im Dschungelcamp ist Flirten jedoch tabu. In einem RTL-Interview hat er auch den Grund verraten: „Also da gibt es schon auch jemanden. Es ist noch nicht fest, aber ich weiß auch nicht, was sich daraus entwickelt…“

