Dschungelcamp-Star Nicole Belstler-Boettcher teilt gegen Gil Ofarim aus: „Man lügt nicht zwei Jahre“

Schon vor dem Staffelstart vom Dschungelcamp wird es hitzig! Im Mittelpunkt steht dabei Gil Ofarim. Bei ihrem Abflug nach Australien schlägt Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher ernste Töne an.

Sie ist die Tochter von Schauspiel-Legende Grit Boettcher (87). Bekannt wurde Nicole Belstler-Boettcher (62) vor allem durch ihre Rolle in der ARD-Serie „Marienhof“. Zudem folgten auch Auftritte in den Serien „Das Traumschiff“ oder „In aller Freundschaft“.

Nun wagt sich die Schauspielerin auch ins Reality-TV und geht als Kandidatin ins Dschungelcamp. Dass die Teilnahme an einem solchen Format nicht selbstverständlich ist, machte sie kürzlich in einem Interview deutlich. „Wir unoperierten Frauen über 60 werden ja gerne im deutschen Fernsehen vergessen“, sagte Nicole Belstler-Boettcher gegenüber der „Abendzeitung München“.

„Für mich geht das in meiner Wertewelt nicht“

Vor allem zu einem Kandidaten äußert sich Nicole Belstler-Boettcher kritisch – und zwar Gil Ofarim (43). Bei ihrem Abflug nach Australien lässt die Schauspielerin gegenüber RTL verlauten: „Ich wollte nicht gegen jemanden schießen. Aber für mich geht das in meiner Wertewelt nicht. Es gibt doch nichts, was er mir irgendwie erzählen könnte und womit er es rechtfertigen kann.“

Der Vorwurf: „Man lügt nicht zwei Jahre und nimmt damit in Kauf, dass das Leben von jemand anderem zerstört wird. Abgesehen davon, dass er seiner Religion auch echt einen schlechten Gefallen erwiesen hat. Und für mich geht es nicht. Ich verstehe es nicht, ich kann sowas nicht nachvollziehen und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.“

Hintergrund: Gil Ofarim hatte im Jahr 2021 einen Hotelmitarbeiter in Leipzig des Antisemitismus beschuldigt. Der Fall landete vor Gericht – dort gestand der Musiker, dass die Geschichte erfunden war und der Fall sich so nie zugetragen habe. Mit ihm sprechen will Nicole Belstler-Boettcher jedoch nicht: „Nee, warum sollte ich mit ihm drüber sprechen? Da gibt’s nichts zu sprechen. Das ist meine Wertewelt und was soll er denn sagen? Wie kann man sowas rechtfertigen?“

Hardy Krüger will Gil Ofarim konfrontieren

Auch andere Mitcamper sehen die Teilnahme von Gil Ofarim kritisch – jedoch wollen sie Gil Ofarim direkt konfrontieren. „Dieses Thema wird unweigerlich natürlich auch im Dschungel sicherlich diskutiert werden“, kündigte Hardy Krüger jr. bei RTL an. Seine Erwartung von diesem Gespräch? „Einfach auch eine ehrliche Antwort“, so der Schauspieler.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.