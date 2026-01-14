Dschungelcamp-Star Eva Benetatou teilt gegen Ex ihrer Affäre aus: „Samira verdreht gerne mal die Wahrheit!“

Eine explosive Paarung könnte im Dschungelcamp für Zündstoff sorgen: In der RTL-Show trifft Eva Benetatou auf die Ex ihrer Affäre. Kurz vor dem Abflug nach Australien teilt die 33-Jährige gegen Samira Yavuz aus.

Am 23. Januar 2026 startet bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Eva Benetatou (33) wird in Australien auf Samira Yavuz (31) treffen – und das könnte am Lagerfeuer für Zoff sorgen.

Hintergrund: Eva Benetatou gab zu, im Jahr 2024 eine Affäre mit Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) gehabt zu haben. Seit 2023 war er jedoch mit Samira Yavuz verheiratet und hat mit ihr auch zwei Kinder. Samira behauptete danach, dass Eva ihre Ehe zerstört habe. Das will Eva jedoch nicht auf sich sitzen lassen.

„Die Wahrheit ist, dass diese Ehe bereits kaputt war“

„Samira hat von Serkans Nacht mit mir erst ein ganzes Jahr später erfahren – da waren die beiden schon längst getrennt“, behauptet Eva Benetatou in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. „Wie soll ICH bitte der Grund für die Trennung gewesen sein? Die Wahrheit ist, dass diese Ehe bereits kaputt war, als Serkan und ich uns an meinem Geburtstag nachts getroffen haben. Das passt doch alles zeitlich gar nicht zusammen“, so die 33-Jährige.

Weiter stellt die Dschungelcamp-Kandidatin klar: „Ich habe keine Familie zerstört, sie war längst kaputt, als die Sache mit mir rauskam. Samira gefällt diese Opferrolle aber offenbar so gut, dass sie dafür gerne mal die Wahrheit verdreht.“ Heute bereue sie die Nacht zutiefst und bezeichnet die Aktion als „Unsinn“. Zudem sei es im Dschungelcamp keine „angenehme Rolle“, auf die Ex ihrer Affäre zu treffen.

Eva Benetatou stellt sich darauf ein, dass es im Dschungelcamp zur Konfrontation kommen könnte. „Samira äfft mich nach, provoziert mich auf verschiedene Arten, feiert alle negativen Kommentare gegen mich. Und sie glaubt, dass sie mit DER Art, wie sie mit mir umgeht, zu hundert Prozent im Recht ist. Was sie dabei leider vergisst: Nicht ich bin ihr Problem, sondern ihr untreuer Ex“, so die 33-Jährige.

Und was meint Samira Yavuz? „Natürlich lass ich mich auf ein Gespräch ein. Bis jetzt kam es nie zustande, sie hat es nie für wichtig gehalten“, erklärte sie gegenüber RTL. Am Lagerfeuer könnte es also zu einem spannenden Schlagabtausch kommen.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.