Dschungelcamp stand auf der Kippe: Umut Tekin war in der Notaufnahme

Umut Tekin ist im Dschungelcamp dabei. Doch die Teilnahme an der RTL-Show stand auf der Kippe. Denn kürzlich hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und musste sogar in die Notaufnahme.

Der 28-Jährige ist gesund und munter in Australien angekommen. Doch seine Teilnahme im Dschungelcamp war gefährdet. Denn im Dezember musste Umut Tekin in der Notaufnahme behandelt werden.

„Ich hatte brutale, unnormale, krasse Schmerzen“

„Ich war im Dezember in der Notaufnahme. Ich hatte brutale, unnormale, krasse Schmerzen. Ich hab’ gedacht, ich pack’ das nicht“, verriet Umut Tekin in einer Instagram-Story. „Glaubt mir, eure Gesundheit ist das Wichtigste. Wenn die fehlt, merkt ihr, was wirklich ein Problem ist, und nicht diese anderen Dinge, über die wir uns sonst aufregen“, schrieb er weiter. Was genau passiert ist, hat er jedoch zunächst offen gelassen.

Nun sprach er in der „Bild“-Zeitung offen darüber, weshalb er heftige Schmerzen hatte. „Ich hatte eine Analvene (medizinisch: Analvenenthrombose). Das kommt vom zu starken Pressen. Ich konnte nicht sitzen, nicht aufs Klo, gar nichts. Das waren die schlimmsten Schmerzen in meinem ganzen Leben. Ich habe dann Salbe bekommen und draufgeschmiert. Dazu habe ich Schmerztabletten bekommen“, sagt Umut Tekin dem Blatt. Der Realitystar fügt noch hinzu: „Ich dachte echt, ich muss absagen. Mein Arsch hätte mir fast einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Nun ist er in Australien angekommen. Schlafen konnte er auf dem langen Flug jedoch nicht. Der 28-Jährige verrät dafür auch den Grund: „Kopfkino … Wenn man plötzlich wieder auf sich allein gestellt ist. Die letzte Zeit war schwierig für mich.“

Umut Tekin war 2022 erstmals in der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ zu sehen. Es folgten unter anderem „Das Sommerhaus der Stars“ und „Die Abrechnung – Der Promi-Showdown“. Nun ist er bereit für das Dschungelcamp und hat mit Sicherheit viel zu erzählen. Denn das letzte Jahr war für den 28-Jährigen ziemlich turbulent: Im April folgte die Trennung mit Reality-Kollegin Emma Fernlund (25). Danach folgte eine öffentliche Schlammschlacht.

