Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    Dschungelcamp-Hammer: Claudia Obert fliegt mit nach Australien – das steckt dahinter

    gepostet am

    Dschungelcamp 2026
    RTL

    RTL hat kürzlich die 12 Stars der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel bekannt gegeben. Doch nun fliegt überraschend ein weiterer Promi nach Australien – und zwar Claudia Obert.

    Gerade erst verkündete RTL die Promis für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – dazu zählen unter anderem Hardy Krüger jr. (57), Gil Ofarim (43), Simone Ballack (49), Stephen Dürr (51) und Mirja du Mont (49). Nun sorgt eine weitere Personalie für Aufsehen, welche die Kandidaten mit Sicherheit nicht auf dem Schirm haben: Claudia Obert (64) wird gemeinsam mit ihrem Partner Max Suhr (27)  nach Australien fliegen, wie die „Bild“-Zeitung meldet.

    Darum fliegt Claudia Obert mit nach Australien

    Claudia Obert nimmt jedoch nicht als Kandidatin im Dschungelcamp teil, sondern ist die Begleitperson von Eva Benetatou (33). Hintergrund: Die Unternehmerin ist die Patentante von Evas Sohn. Die beiden Frauen sind laut dem Blatt eng befreundet.

    Claudia Obert und Max Suhr
    Realitystar Claudia Obert schießt gegen Bürgergeld-Empfänger

    Eva Benetatou muss sich im Dschungelcamp zahlreichen Challenges stellen. Claudia Obert hat es entspannter, denn sie wird die Zeit im Luxushotel verbringen. Doch da, wo Claudia Obert ist, ist das Drama nicht weit entfernt. Das hat die Unternehmerin eindrucksvoll im „Sommerhaus der Stars“ bewiesen – die Situation eskalierte, am Ende musste die 64-Jährige ihre Koffer packen.

    Und tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren auch immer wieder Skandale aus dem Hotel am Rande des Dschungelcamps. Könnte aber Claudia Obert als Ersatzkandidatin nachrücken, wenn im Dschungelcamp ein Kandidat ausfallen sollte? Für RTL wäre das ein Coup.

    Mit Claudia Obert steigt der Unterhaltungsfaktor der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – auch, wenn die Unternehmerin „nur“ eine Begleitperson ist. Doch es könnte demnach spannend auch am Rande des Dschungelcamps werden. Ein RTL-Sprecher lässt in der „Bild“ verlauten: „Wir geben die Begleitpersonen der Dschungelstars in Kürze bekannt.“

    RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.

    In this article:, , , , ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023