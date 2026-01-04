Dschungelcamp-Hammer: Claudia Obert fliegt mit nach Australien – das steckt dahinter

RTL hat kürzlich die 12 Stars der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel bekannt gegeben. Doch nun fliegt überraschend ein weiterer Promi nach Australien – und zwar Claudia Obert.

Gerade erst verkündete RTL die Promis für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – dazu zählen unter anderem Hardy Krüger jr. (57), Gil Ofarim (43), Simone Ballack (49), Stephen Dürr (51) und Mirja du Mont (49). Nun sorgt eine weitere Personalie für Aufsehen, welche die Kandidaten mit Sicherheit nicht auf dem Schirm haben: Claudia Obert (64) wird gemeinsam mit ihrem Partner Max Suhr (27) nach Australien fliegen, wie die „Bild“-Zeitung meldet.

Darum fliegt Claudia Obert mit nach Australien

Claudia Obert nimmt jedoch nicht als Kandidatin im Dschungelcamp teil, sondern ist die Begleitperson von Eva Benetatou (33). Hintergrund: Die Unternehmerin ist die Patentante von Evas Sohn. Die beiden Frauen sind laut dem Blatt eng befreundet.

Eva Benetatou muss sich im Dschungelcamp zahlreichen Challenges stellen. Claudia Obert hat es entspannter, denn sie wird die Zeit im Luxushotel verbringen. Doch da, wo Claudia Obert ist, ist das Drama nicht weit entfernt. Das hat die Unternehmerin eindrucksvoll im „Sommerhaus der Stars“ bewiesen – die Situation eskalierte, am Ende musste die 64-Jährige ihre Koffer packen.

Und tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren auch immer wieder Skandale aus dem Hotel am Rande des Dschungelcamps. Könnte aber Claudia Obert als Ersatzkandidatin nachrücken, wenn im Dschungelcamp ein Kandidat ausfallen sollte? Für RTL wäre das ein Coup.

Mit Claudia Obert steigt der Unterhaltungsfaktor der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – auch, wenn die Unternehmerin „nur“ eine Begleitperson ist. Doch es könnte demnach spannend auch am Rande des Dschungelcamps werden. Ein RTL-Sprecher lässt in der „Bild“ verlauten: „Wir geben die Begleitpersonen der Dschungelstars in Kürze bekannt.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.