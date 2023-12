Dschungelcamp: Diese Stars sind bereits verstorben!

Schon über 150 Promis haben im Dschungelcamp teilgenommen. Die Show hat für viele lustige und emotionale Momente gesorgt. Aber es gibt auch tragische Geschichten: Einige Dschungel-Stars sind nicht mehr unter uns.

Was wäre „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ohne dem Dschungelkönig der ersten Stunde Costa Cordalis, Paradiesvogel Daniel Küblböck und Moderator Dirk Bach gewesen? Sie alle haben die erfolgreiche RTL-Show geprägt. Doch von einigen Dschungelcamp-Stars mussten wir uns verabschieden.

Diese Dschungelcamp-Stars sind verstorben

Costa Cordalis

Costa Cordalis war der Dschungelkönig der ersten Stunde. Kurz nach dem Triumph im Jahr 2004 brachte er den Song „Jungle Beat“ raus. Im Jahr 2019 ist der Sänger verstorben.

Daniel Küblböck

Durch „Deutschland sucht den Superstar“ wurde Daniel Küblböck im Jahr 2004 bekannt. Rund ein Jahr mischte er das Dschungelcamp ordentlich auf. Im Jahr 2018 nahm der Sänger und Unternehmer an einer Kreuzfahrt teil, von welcher er nie wieder zurückkehrte. Er war auf hoher See verschollen und galt seitdem als vermisst. Es wurde eine umfangreiche Suchaktion gestartet – jedoch ohne Erfolg. Bis heute ist nicht geklärt, was auf dem Schiff wirklich passiert ist. Daniel Küblböck wurde mittlerweile für tot erklärt.

Helmut Berger

Helmut Berger zog in der siebten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ die Aufmerksamkeit auf sich. Jedoch musste er die Show auf Anraten von Dr. Bob aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig verlassen. Am 18. Mai 2023 gab seine Agentur den Tod des Schauspielers bekannt. „Helmut Berger ist heute, am 18. Mai 2023, um 4.00 Uhr morgens friedlich, aber dennoch unerwartet, in seiner Heimatstadt Salzburg, kurz vor seinem 79. Geburtstag entschlafen!“, hieß es damals in einem Statement.

Werner Böhm

Werner Böhm war in der ersten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. In der Show belegte er den fünften Platz und wurde zum Publikumsliebling. Im Sommer 2020 verstarb er an Herzversagen.

Gunter Gabriel

Gunter Gabriel war 2016 nur vier Tage im Dschungelcamp. Nur ein Jahr später ist der Musiker verstorben. Er hatte sich einen dreifachen Bruch am ersten Halswirbel durch einen Sturz zugezogen. In einem Krankenhaus starb er an den Folgen der schweren Verletzungen.

Günther Kaufmann

Günther Kaufmann war im Jahr 2009 im Dschungelcamp dabei und kam auf den sechsten Platz. In Berlin brach der Schauspieler auf offener Straße zusammen und erlitt einen Herzinfarkt. Er wurde 64 Jahre alt.

Walter Freiwald

Walter Freiwald sorgte im Jahr 2015 für viele Lacher im Dschungelcamp. Im November 2019 dann der Schock: Der Moderator machte seine Krebserkrankung öffentlich. Nur wenige Tage später hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren und starb im Alter von 65 Jahren.

Rolf Zacher

Rolf Zacher hat das Dschungelcamp in der zehnten Staffel nach acht Tagen aus gesundheitlichen Gründen freiwillig verlassen. Er wirkte in zahlreichen TV-Produktionen mit. Im Alter von 76 Jahren ist er 2018 in einem Pflegeheim verstorben.

Jens Büchner

Im Jahr 2017 war Jens Büchner bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. In der Show berichtete der Kult-Auswanderer, dass er von einer Lungenkrebserkrankung weiß. Umso größer dann der Schock für die Fans: Ein Jahr später verstarb er an Lungenkrebs. Keiner hatte zu diesem Zeitpunkt geahnt, dass seine Krankheit so schwerwiegend ist. Er wurde nur 49 Jahre alt und verstarb in seiner Wahlheimat Mallorca.

Willi Herren

Im Dschungelcamp belegte Willi Herren den dritten Platz und konnte bei den Zuschauern punkten. Im Jahr 2021 ist der Reality-Star im Alter von 45 Jahren verstorben. Er war in zahlreichen Formaten wie „Big Brother“ und „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Zudem war er ein gefragter Ballermann-Star und trat im Megapark auf. Große Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Rolle in der ARD-Serie „Lindenstraße“.

Dirk Bach

Und natürlich darf man Dirk Bach nicht vergessen! Denn was wäre das Dschungelcamp nur ohne ihm gewesen? Er war über viele Jahre neben Sonja Zietlow der Moderator der Show und hatte immer lustige Sprüche auf Lager. Im Jahr 2012 wurde der Moderator tot in einem Apartment in Berlin aufgefunden. Davor war er wegen Herzproblemen in Behandlung, wie damals die Staatsanwaltschaft mitteilte.