Dschungelcamp 2026: Sam Dylan rechnet mit dem Cast ab – „Habe das Gefühl, RTL hat kein Geld mehr“

Am 23. Januar 2026 ist es wieder so weit: Bei RTL geht das Dschungelcamp in eine neue Runde. Sam Dylan rechnet nun mit dem Cast ab und kritisiert vor allem RTL.

RTL hat enthüllt, dass die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am 23. Januar 2026 an den Start geht. Über die prominenten Kandidaten hält sich der Sender bisher bedeckt – nur Mirja du Mont wurde als einzige Kandidatin bisher offiziell bestätigt.

Die „Bild“-Zeitung hatte jedoch vor einigen Wochen darüber berichtet, welche Stars in den australischen Busch ziehen sollen. Der ehemalige Dschungelcamper Sam Dylan hat den Cast, wenn dieser so stimmen sollte, kritisiert.

Sam Dylan nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt immer seine Meinung – so auch zum Dschungelcamp-Cast. Sein Urteil fällt vernichtend aus: „Ich habe manchmal das Gefühl, RTL hat kein Geld mehr“, sagt der Reality-Star im Interview mit dem „OK!“-Magazin.

„Da weiß ich nicht, aus welcher Versenkung man den geholt hat“

Sam Dylan meint vor allem Kandidaten wie Patrick Romer. Um den „Bauer sucht Frau“-Kandidaten ist es zuletzt still geworden. „Grade bei dem Bauern, da weiß ich nicht, aus welcher Versenkung man den geholt hat“, lautet sein knallhartes Urteil.

Und auch von Gil Ofarim, wenn er tatsächlich ins Dschungelcamp gehen sollte, hat der Ex-Dschungelcamper keine positive Meinung: „Gil Ofarim, der jetzt natürlich noch mal seine ganz Story auspacken muss und wird wahrscheinlich am Lagerfeuer heulen, wie pleite er jetzt geworden ist durch seine Lüge.“

Die Teilnahme von Gil Ofarim bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sorgt für Kritik. Einige User kündigten im Netz sogar an, die Show boykottieren zu wollen. Bisher wurde jedoch noch nicht bestätigt, dass er tatsächlich im Dschungelcamp dabei ist. Es dürfte jedoch nicht mehr lange dauern, bis RTL alle Kandidaten der kommenden Staffel bestätigt.

RTL zeigt das Dschungelcamp ab dem 23. Januar 2026 täglich um 20.15 Uhr.