    Dschungelcamp 2026: RTL will GZSZ-Star!

    gepostet am

    Dschungelcamp 2025
    RTL / Pascal Bünning

    Lennart Borchert spielt seit Juni 2020 die Figur Moritz Bode bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Nun soll der Schauspieler angeblich das Dschungelcamp aufmischen.

    Hinter den Kulissen sollen die Verhandlungen angeblich auf Hochtouren laufen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Noch sei seine Teilnahme demnach nicht sicher. Der Sender wollte sich dazu wie gewöhnlich nicht äußern: „An Spekulationen über Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligen wir uns grundsätzlich nicht.“

    Lennart Borchert litt an Hodenkrebs

    Sollte er tatsächlich bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnehmen, wird er davor noch Papa. Vor rund fünf Jahren erhielt er die Diagnose Hodenkrebs und hat sich Spermien vorsorglich einfrieren lassen. „Ich dachte, ich könnte vielleicht nie Vater werden“, erklärte er laut der Bild.

    "Let's Dance" 2025
    "Let's Dance" 2026: Der erste Kandidat steht schon fest!

    Der GZSZ-Star wird Papa

    Vor einigen Wochen hat er bei Instagram verraten, dass es ein Junge wird. Im April hatte er die Schwangerschaft seiner Freundin Louisa bestätigt: „1 + 1 = 3 – ein kleines Wunder ist auf dem Weg. Unser nächstes Kapitel beginnt jetzt und verspricht, die schönste Geschichte zu werden.“ Derzeit befindet sich seine Partnerin im neunten Monat – das Baby könnte also jederzeit das Licht der Welt erblicken.

    In den vergangenen Staffeln gehörten immer wieder GZSZ-Stars zum Dschungel-Cast. Nach Australien reisten bereits Raúl Richter, Felix von Jascheroff, Timur Ülker sowie Felix van Deventer. Letzterer war der erfolgreichste Kandidat aus der RTL-Serie, welcher den zweiten Platz belegte.

    Seit mittlerweile 2020 ist Lennart Borchert bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen. In der RTL-Daily verkörpert er die Rolle des Moritz Bode. Im Jahr 2024 feierte er nach einer zweijährigen Pause sein Comeback.

