Dschungelcamp 2026: Möglicher Ersatzkandidat sorgt für Wirbel

Das könnte ein Paukenschlag werden: Nicht nur die Dschungelcamp-Kandidaten selbst, auch der Ersatzkandidat und die Begleitperson sorgen für ziemlich viel Wirbel.

Erst kürzlich hat RTL die Kandidaten für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bestätigt. Für den Fall der Fälle, falls ein Kandidat vorzeitig ausscheidet, reist immer ein Ersatzkandidat mit nach Down Under. Und dieser könnte für ordentlich Zündstoff sorgen.

Ist Peter Klein der Ersatzkandidat der diesjährigen Staffel?

Laut Szenegerüchten soll Peter Klein (58) der Ersatzkandidat im Dschungelcamp sein. Yvonne Woelke (47) könnte die Begleitperson sein. Wenn sie mitreisen würde, wäre sie bereits zum dritten Mal die Begleitperson. Im Jahr 2022 begleitete sie Janina Youssefian (43), ein Jahr später Djamila Rowe (58). Dort kam es schließlich auch zum Skandal. Denn Peter Klein war als Begleitung von Iris Klein mit dabei – die Mutter von Daniela Katzenberger (39) warf ihm und Yvonne Woelke daraufhin eine Affäre vor. Danach ging die Beziehung von Iris und Peter Klein in die Brüche. Yvonne und Peter beteuerten, dass sie zu der Zeit nur befreundet waren – mittlerweile sind die beiden ein Paar und zeigen sich auch bei öffentlichen Auftritten.

Bestätigt sind diese Informationen bisher nicht. Jedoch hat der Podcast „Blitzlichtgewitter“ die Spekulationen in den sozialen Netzwerken angeheizt, dass Peter Klein der mögliche Ersatzkandidat der diesjährigen Staffel sein soll. „Ich würde mir wünschen, dass ER zum Einsatz kommt. Peter Klein soll als Nachrücker-Kandidat beim Dschungelcamp 2026 mit eingekauft worden sein, und seine Dschungelbegleitung haben wir ja schon einige Male zu sehen bekommen“, sagt Trash-Experte Tobo von dem Podcast.

Auch eine andere Begleitperson sorgte zuletzt für Aufsehen. Denn Claudia Oberst (64) reist mit nach Australien – sie begleitet Eva Benetatou (33). Und überall da, wo Claudia Obert dabei ist, ist das Drama nicht weit weg – die Unternehmerin wird im Hotel wahrscheinlich für ordentlich Furore sorgen.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.